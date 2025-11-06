Así será la nueva seguridad en WhatsApp para evitar estafas, spam y engaños en la app

Entre las principales acciones que se activan con este modo se encuentran:

Bloqueo de descargas automáticas de archivos multimedia y documentos enviados por contactos desconocidos, evitando así que se infiltren virus o software malicioso.

Desactivación de vistas previas de enlaces , para impedir la ejecución de scripts ocultos o la carga de contenido sospechoso.

Silenciamiento automático de llamadas de números no guardados , una función que ya había sido anticipada y que busca reducir los intentos de spam y fraudes telefónicos.

Limitación de ataques "cero clics" , aquellos que pueden vulnerar un dispositivo sin que el usuario haga nada, simplemente con recibir un mensaje o una llamada.

Restricción en la inclusión a grupos , impidiendo que desconocidos agreguen a otros usuarios sin permiso.

Verificación en dos pasos obligatoria , un método basado en PIN que protege la cuenta si alguien intenta registrarla en otro dispositivo.

Control de visibilidad de datos personales , como foto de perfil, estado o última hora de conexión, disponibles solo para contactos de confianza.

Protección de dirección IP durante llamadas, una mejora clave que oculta la ubicación aproximada del usuario frente a posibles atacantes.

Un blindaje con un toque: así funcionará el nuevo modo

El desarrollo de esta característica se alinea con la estrategia de Meta de ofrecer experiencias más simples y seguras. El nuevo modo de seguridad en WhatsApp funcionará como una especie de “modo de protección reforzada”, destinado especialmente a quienes sospechan que su cuenta podría ser objetivo de intentos de hackeo o espionaje.

Al activarlo, el sistema aplicará todos los cambios simultáneamente, sin requerir confirmación individual. La interfaz mostrará un aviso que informará al usuario que los ajustes se han endurecido, y ofrecerá la posibilidad de revertirlos en cualquier momento.

De este modo, WhatsApp reducirá las oportunidades de error humano, un factor clave en los ataques de ingeniería social que aprovechan el desconocimiento de los usuarios.

Además, la verificación en dos pasos pasará a ser un requisito central dentro del nuevo esquema. Esta función, combinada con la restricción de accesos externos, elevará el nivel de seguridad incluso frente a quienes logren clonar una tarjeta SIM o acceder temporalmente a un dispositivo.

Qué se sabe sobre su lanzamiento en WhatsApp

El nuevo ajuste de seguridad en WhatsApp fue detectado en una fase temprana de desarrollo. Según el informe de WABetaInfo, aún no está disponible para los evaluadores del programa beta, aunque su código ya se encuentra integrado en las versiones preliminares para Android.

El proceso habitual indica que primero será liberado para un grupo reducido de probadores, quienes aportarán comentarios sobre su funcionamiento y posibles errores. Solo después de esa etapa, Meta lanzará la función de manera global, tanto para Android como para iOS.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para su despliegue oficial, pero las proyecciones apuntan a que podría llegar antes de 2026, acompañando otras actualizaciones previstas en la hoja de ruta de la compañía.