En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

El truco que transforma un bizcochuelo de chocolate casero en una delicia irresistible

Ideal para acompañar el mate, el café o como base de una torta más elaborada, el bizcochuelo de chocolate casero es una receta clásica que nunca pasa de moda. Con pocos ingredientes y pasos simples, se puede lograr una textura aireada, húmeda y con sabor intenso al cacao.

El truco que transforma un bizcochuelo de chocolate casero en una delicia irresistible

Entre todas las recetas dulces que circulan por las cocinas argentinas, el bizcochuelo de chocolate tiene un lugar asegurado. Es una opción práctica, rendidora y perfecta tanto para una merienda familiar como para una ocasión especial. Lo mejor es que no requiere experiencia previa: con algunos consejos básicos, se puede lograr un resultado profesional desde casa.

Leé también Pan dulce casero: la receta de Paulina Cocina para hacerlo en simples pasos
Receta de pan dulce casero: una opción ideal para disfrutar en familia durante las Fiestas.
image

El secreto está en lograr una buena aireación en la mezcla y en cuidar los tiempos de cocción. El bizcochuelo debe quedar esponjoso, pero no seco, y con un sabor balanceado entre el dulzor del azúcar y el amargor del cacao.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un bizcochuelo de chocolate casero

La lista es sencilla y seguramente la mayoría de los ingredientes ya estén en la despensa.

  • 4 huevos

  • 200 gramos de azúcar

  • 200 gramos de harina leudante

  • 50 gramos de cacao amargo en polvo

  • 100 mililitros de aceite (puede ser de girasol o neutro)

  • 100 mililitros de leche

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Una pizca de sal

Estos ingredientes alcanzan para un molde de aproximadamente 24 centímetros de diámetro. Si se desea un bizcochuelo más alto, se pueden aumentar las proporciones en partes iguales.

Paso a paso: cómo hacer el bizcochuelo de chocolate casero

  • Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva espumosa y más clara. Este paso es fundamental: cuanto más aire se incorpore, más liviano quedará el bizcochuelo.

  • Agregar el aceite y la esencia de vainilla, integrando con movimientos envolventes para no perder volumen.

  • Tamizar los ingredientes secos (harina, cacao y sal) y sumarlos a la preparación de a poco, alternando con la leche. Es importante hacerlo de forma suave para mantener la textura aireada.

  • Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado o cubierto con papel manteca, para facilitar el desmolde.

  • Hornear a 170-180°C durante 35 a 40 minutos. El tiempo puede variar según el horno, por lo que se recomienda verificar la cocción introduciendo un palillo en el centro: si sale limpio, está listo.

Una vez fuera del horno, se debe dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Si se corta en caliente, es posible que se rompa o pierda esponjosidad.

Cómo conservarlo o transformarlo en una torta

El bizcochuelo de chocolate se puede disfrutar solo, espolvoreado con azúcar impalpable o acompañado de una taza de café. Pero también es una excelente base para postres más elaborados. Se puede rellenar con dulce de leche, crema chantilly o ganache, o cubrir con un baño de chocolate brillante.

Para conservarlo, lo ideal es envolverlo en film o guardarlo en un recipiente hermético, fuera de la heladera, por hasta tres días. Si se necesita que dure más, puede congelarse sin problemas, siempre bien envuelto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Pocos ingredientes y un resultado irresistible: la receta de chipá relleno que no falla
Medialunas de grasa caseras: la receta con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla
Cheesecake de dulce de leche: el paso a paso de la versión más tentadora

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar