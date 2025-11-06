Murió Sergio Guilledo, el piloto que salió a probar su auto de competición y terminó en tragedia
El campeón de karting de 2023 salió a probar su Fiat 128 de competición en la Ruta Provincial 4S, a la altura de Venado Tuerto, y murió al despistarse y chocar contra una alcantarilla. Los mensajes en redes y su carrera como piloto.
El piloto murió tras ir a probar su auto en la ruta. (Foto: gentileza El Litoral).
Un reconocido piloto de automovilismo zonal murió al despistar con su Fiat 128 de competición en la Ruta Provincial 4S, a la altura del kilómetro 80, en las afueras de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. El accidente ocurrió este martes alrededor de las 17.30, cuando el vehículo se salió del camino y chocó contra una alcantarilla, según informaron los Bomberos Voluntarios de la ciudad.
El conductor fue identificado como Sergio Fernando Guilledo, de 34 años, vecino de la zona y campeón de karting en 2023. De acuerdo con testigos, el siniestro se habría originado por la rotura de un neumático, lo que provocó que perdiera el control del rodado.
Guilledo salió a la ruta a probar el Fiat 128 amarillo, que no llevaba patente por tratarse de un auto preparado para competencias, quedó volcado sobre la cuneta, junto a la alcantarilla, en jurisdicción de la comisaría 12ª. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato, pero constataron que el piloto había muerto en el acto debido a la violencia del impacto.
Qué se sabe en la investigación
La fiscal Andrea Cavallero interviene en la causa y deberá determinar los motivos exactos del despiste. En el lugar trabajaron Bomberos, personal médico del SIES, personal policial y agentes de tránsito, quienes realizaron las pericias y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.
Pero la primera escena evaluada en el lugar, atribuye el accidente a un fuerte impacto con una alcantarilla que se produzco luego de que le explotara un neumático al vehículo.
Los mensajes en redes
La noticia causó profundo pesar en el ambiente automovilístico local. Desde Categorías del Sur lo despidieron en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro piloto Sergio Guilledo, quien formó parte de esta gran familia compitiendo en el Turismo Fiat 128 y en el Turismo Fiat STD. Acompañamos a su familia, amigos y personas cercanas en este momento de inmenso dolor. Hasta siempre, Sergio. Estamos seguros de que seguirás acompañándonos en cada carrera”.
También hubo mensajes desde Karting del Centro, fiscalizado por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), donde lo recordaron como “un gran amigo, piloto, empresario, patrocinador y una excelente persona”.
“Nuestro más sentido homenaje y eterno agradecimiento por todo lo que nos brindó. Sergio fue un ejemplo de compromiso, pasión y apoyo incondicional hacia nuestra categoría. Desde lo más alto, seguramente seguirá iluminando con su luz ese camino que siempre recorrió con entusiasmo y generosidad”, expresaron también desde Karting del Sur.
Y completaron: "Tu recuerdo quedará para siempre en cada circuito, en cada carrera y en el corazón de todos los que compartimos este hermoso deporte".
Quién era el piloto y empresario muerto
Guilledo, nacido el 20 de abril de 1991, era padre de dos hijos y tenía una empresa de venta de casas prefabricadas. En 2023 recibió un reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de Venado Tuerto, tras consagrarse campeón en la categoría 125 libre de karting, y al año siguiente volvió a ser ternado.