Murió Sergio Guilledo, el piloto que salió a probar su auto de competición y terminó en tragedia

Pero la primera escena evaluada en el lugar, atribuye el accidente a un fuerte impacto con una alcantarilla que se produzco luego de que le explotara un neumático al vehículo.

Los mensajes en redes

La noticia causó profundo pesar en el ambiente automovilístico local. Desde Categorías del Sur lo despidieron en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro piloto Sergio Guilledo, quien formó parte de esta gran familia compitiendo en el Turismo Fiat 128 y en el Turismo Fiat STD. Acompañamos a su familia, amigos y personas cercanas en este momento de inmenso dolor. Hasta siempre, Sergio. Estamos seguros de que seguirás acompañándonos en cada carrera”.

También hubo mensajes desde Karting del Centro, fiscalizado por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), donde lo recordaron como “un gran amigo, piloto, empresario, patrocinador y una excelente persona”.

Guilledo foto

“Nuestro más sentido homenaje y eterno agradecimiento por todo lo que nos brindó. Sergio fue un ejemplo de compromiso, pasión y apoyo incondicional hacia nuestra categoría. Desde lo más alto, seguramente seguirá iluminando con su luz ese camino que siempre recorrió con entusiasmo y generosidad”, expresaron también desde Karting del Sur.

Y completaron: "Tu recuerdo quedará para siempre en cada circuito, en cada carrera y en el corazón de todos los que compartimos este hermoso deporte".

Quién era el piloto y empresario muerto

Guilledo, nacido el 20 de abril de 1991, era padre de dos hijos y tenía una empresa de venta de casas prefabricadas. En 2023 recibió un reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de Venado Tuerto, tras consagrarse campeón en la categoría 125 libre de karting, y al año siguiente volvió a ser ternado.