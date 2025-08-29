A24.com

Fede Bal habría vuelto a apostar al amor: quién es la famosa artista que le robó el corazón

Fede Bal habría iniciado un romance con una reconocida artista argentina, según reveló Yanina Latorre, quien compartió información que alimenta los rumores.

29 ago 2025, 23:15
Fede Bal habría decidido darle una nueva oportunidad al amor junto a Evelyn Botto, artista multifacética que forma parte del canal de streaming de OLGA en Tapados de laburo, ciclo conducido por Paula Chaves.

La noticia tomó fuerza este viernes 29 de agosto, cuando en SQP (América TV) Yanina Latorre sorprendió al revelar que ambos se mostraron cercanos en distintos encuentros y salidas nocturnas. Aunque por ahora mantienen la discreción, los indicios de un incipiente romance comienzan a notarse.

"Anoche fueron a ver Rocky juntos", comentó la conductora, y detalló que ya habrían tenido un encuentro en el pasado: "Hace tiempo estuvieron juntos y ahora volvieron a estarlo". Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación.

Antes de dar la noticia, Latorre adelantó varios datos sobre Evelyn, destacando que, aunque no es bailarina profesional, baila muy bien y tiene un perfil artístico muy completo. Para complementar, sumamos que es actriz y cantante; además de participar en Tapados de laburo, alcanzó gran éxito como Úrsula en la obra La Sirenita. En el último tiempo, resaltó con su activa participación en el mundo digital, mencionando su rol en el stream de los hermanos Cella.

El comentario de Sofía Aldrey a Fede Bal que vuelve a poner en foco su separación

La ex de Fede Bal, Sofía Aldrey, lanzó una divertida indirecta al hijo de Carmen Barbieri en sus redes sociales, tras la escandalosa separación provocada por las reiteradas infidelidades del influencer.

Tras casi cuatro años de relación, la pareja se separó a inicios de febrero de 2023 y su pelea por un lavarropas terminó destapando las infidelidades de Bal.

A través de sus historias de Instagram, la maquilladora mostró su heladera y acompañó la foto con un mensaje divertido: “Holis, busco nuevo hogar… La vendo porque no tiene wifi".

Además, sumó tres emojis riéndose y agregó la marca del electrodoméstico. Muy poco uso y perfectas condiciones”, aclaró.

Cabe recordar que todo se originó por la app que Bal usaba para manejar el lavarropas a distancia y lavar las sábanas después de que sus amantes abandonaban la casa que compartía con Sofía.

sofía aldrey historia fede bal.jpg

     

 

