Fede Bal habría vuelto a apostar al amor: quién es la famosa artista que le robó el corazón

El comentario de Sofía Aldrey a Fede Bal que vuelve a poner en foco su separación

La ex de Fede Bal, Sofía Aldrey, lanzó una divertida indirecta al hijo de Carmen Barbieri en sus redes sociales, tras la escandalosa separación provocada por las reiteradas infidelidades del influencer.

Tras casi cuatro años de relación, la pareja se separó a inicios de febrero de 2023 y su pelea por un lavarropas terminó destapando las infidelidades de Bal.

A través de sus historias de Instagram, la maquilladora mostró su heladera y acompañó la foto con un mensaje divertido: “Holis, busco nuevo hogar… La vendo porque no tiene wifi".

Además, sumó tres emojis riéndose y agregó la marca del electrodoméstico. “Muy poco uso y perfectas condiciones”, aclaró.

Cabe recordar que todo se originó por la app que Bal usaba para manejar el lavarropas a distancia y lavar las sábanas después de que sus amantes abandonaban la casa que compartía con Sofía.