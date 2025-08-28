En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
CONFESIÓN

Bomba: la fuerte confirmación de Lionel Messi sobre la Selección argentina

El capitán argentino sorprendió con una confesión tras el último partido de Inter Miami. En la previa del duelo ante Venezuela en el Monumental, dejó una frase que marca un antes y un después en su recorrido con la Selección.

Lionel Messi sorprendió a todos al confirmar que el próximo jueves 4 de septiembre, frente a Venezuela en el estadio Monumental, será su último partido de local con la Selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. El anuncio lo hizo tras la victoria de Inter Miami ante Orlando City, en la semifinal de la Leagues Cup.

Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, expresó Messi, visiblemente emocionado.

Además, adelantó que vivirá la jornada de una manera diferente: “Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

messi_capitan.jpg

Un recorrido histórico con la Selección

Messi lleva 193 partidos con la camiseta albiceleste, en los que convirtió 112 goles. A lo largo de su trayectoria levantó cuatro títulos con Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima en Wembley, el histórico Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Miami.

El próximo objetivo inmediato de la Pulga será volver a ponerse la número 10 en el Monumental, donde buscará despedirse de las Eliminatorias de local con una actuación a la altura de su leyenda.

messi_2.jpg

Messi atraviesa un gran momento en Inter Miami, donde suma 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos y fue elegido Jugador del Mes de la MLS en dos de los últimos tres meses. A pesar de la exigencia de la temporada, todavía tiene compromisos importantes con la Selección.

En 2025 disputó apenas dos encuentros con la Scaloneta, ambos en junio. Sin embargo, hasta fin de año podría acumular hasta seis presentaciones más: dos por Eliminatorias, dos amistosos en Estados Unidos en octubre y otros dos en noviembre, en Luanda (Angola) y Kerala (India). Si completa ese calendario, alcanzará los 199 partidos, quedando a un paso del histórico récord de los 200 juegos con Argentina.

El calendario después del Mundial

El camino de la Selección tras el Mundial 2026 también ya está delineado. Habrá dos fechas FIFA en septiembre/octubre y en noviembre de ese año, dedicadas exclusivamente a amistosos internacionales. La competencia oficial recién regresará en 2027, cuando comiencen las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que tendrá la particularidad de ser coorganizado por Argentina, España, Marruecos y Portugal.

En ese escenario, la Scaloneta debutará en suelo argentino, mientras que el resto de los partidos se desarrollarán en Europa y África.

