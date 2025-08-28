Bomba: la fuerte confirmación de Lionel Messi sobre la Selección argentina

El próximo objetivo inmediato de la Pulga será volver a ponerse la número 10 en el Monumental, donde buscará despedirse de las Eliminatorias de local con una actuación a la altura de su leyenda.

messi_2.jpg

Messi atraviesa un gran momento en Inter Miami, donde suma 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos y fue elegido Jugador del Mes de la MLS en dos de los últimos tres meses. A pesar de la exigencia de la temporada, todavía tiene compromisos importantes con la Selección.

En 2025 disputó apenas dos encuentros con la Scaloneta, ambos en junio. Sin embargo, hasta fin de año podría acumular hasta seis presentaciones más: dos por Eliminatorias, dos amistosos en Estados Unidos en octubre y otros dos en noviembre, en Luanda (Angola) y Kerala (India). Si completa ese calendario, alcanzará los 199 partidos, quedando a un paso del histórico récord de los 200 juegos con Argentina.

El calendario después del Mundial

El camino de la Selección tras el Mundial 2026 también ya está delineado. Habrá dos fechas FIFA en septiembre/octubre y en noviembre de ese año, dedicadas exclusivamente a amistosos internacionales. La competencia oficial recién regresará en 2027, cuando comiencen las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que tendrá la particularidad de ser coorganizado por Argentina, España, Marruecos y Portugal.

En ese escenario, la Scaloneta debutará en suelo argentino, mientras que el resto de los partidos se desarrollarán en Europa y África.