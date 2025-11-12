Yanina Latorre durísima con la China Suárez por la crianza de sus hijos con Vicuña: "Egoísmo maternal"

Latorre cerró con una pregunta que deja clara su postura en desacuerdo con los manejos de la China Suárez: "Lo que sí me enteré es que ingresaron de nuevo al colegio de Buenos Aires y hasta la finalización del ciclo lectivo en diciembre van a estar acá. Y no hay siguiente paso, en diciembre van a negociar de nuevo. Digo: ¿No es mejor que vivan acá y la mamá vaya y venga y los visite?".

Paula Chaves contó los motivos de su distanciamiento de la China Suárez

Paula Chaves habló en LAM (América TV) sobre su distanciamiento de la China Suárez que tanto revuelo trajo en el mundo del espectáculo sobre los reales motivos detrás de eso.

“Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejándote de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio", dijo la modelo en declaraciones al ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y en ese sentido comentó que no tiene contacto con la actriz y aclaró: "Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”.

Más adelante, al ser consultada sobre la polémica que rodeó a la China Suárez y su frustrada entrevista para Luzu TV, Paula prefirió no involucrarse en las especulaciones que surgieron.

“Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, cerró la esposa de Pedro Alfonso.