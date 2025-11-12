Yanina Latorre durísima con la China Suárez por la crianza de sus hijos con Vicuña: "Egoísmo maternal"

Tras la llegada de la China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina, Yanina Latorre fue durísima con la actriz al cuestionar los viajes que realiza con sus pequeños hijos y que no les permite a los niños llevar un centro de vida estable.
La conductora Yanina Latorre fue picante al analizar los viajes de la China Suárez desde Turquía a la Argentina con sus pequeños hijos por Mauro Icardi.
Fue en su ciclo radial en El Observador donde la conductora se metió en el tema a fondo y explicó: "Un avión privado que costó más o menos 300 mil dólares (por el vuelo donde Icardi y Suárez llegaron desde Turquía). Vicuña (Benjamín) logró reencontrarse con sus hijos después de 40 días. Todo me parece un delirio desde el lugar de familia".
Y luego cuestionó fuerte a la actriz: "Hablé con el abogado de Vicuña. Los niños iban a estar 15 días en cada lugar... Ahí es el egoísmo maternal entiendo, y no es una crítica hacia la China, hacia cualquier mujer que hace eso con dos criaturas que les quita el centro de vida. El padre no quiere que vivan en Estambul porque es un país difícil y con otra cultura".
En cuanto al conflicto de Vicuña y la China por la crianza de Magnolia y Amancio, Yanina explicó: "Esos 15 y 15 los resignó (Vicuña) y los dejó quedarse 40 días. La China los escolarizó sin su permiso, él se enteró por las redes e iba accionar legalmente pero finalmente no accionó, se terminó resignando. Ellos tenían un poder firmado desde que se separaron que no podían hacer nada sin preguntarle al otro".
Latorre cerró con una pregunta que deja clara su postura en desacuerdo con los manejos de la China Suárez: "Lo que sí me enteré es que ingresaron de nuevo al colegio de Buenos Aires y hasta la finalización del ciclo lectivo en diciembre van a estar acá. Y no hay siguiente paso, en diciembre van a negociar de nuevo. Digo: ¿No es mejor que vivan acá y la mamá vaya y venga y los visite?".
Paula Chaves habló en LAM (América TV) sobre su distanciamiento de la China Suárez que tanto revuelo trajo en el mundo del espectáculo sobre los reales motivos detrás de eso.
“Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejándote de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio", dijo la modelo en declaraciones al ciclo que conduce Ángel de Brito.
Y en ese sentido comentó que no tiene contacto con la actriz y aclaró: "Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”.
Más adelante, al ser consultada sobre la polémica que rodeó a la China Suárez y su frustrada entrevista para Luzu TV, Paula prefirió no involucrarse en las especulaciones que surgieron.
“Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, cerró la esposa de Pedro Alfonso.