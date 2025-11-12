La China Suárez lanzó una frase fulminante sobre Benjamín Vicuña que complicaría su acuerdo por los hijos
Cuando las negociaciones por sus hijos parecían estar a punto de cerrarse, la China Suárez lanzó una chicana letal contra su ex Benjamín Vicuña que podría tirar abajo todo el acuerdo.
12 nov 2025, 11:42
La China Suárez lanzó una frase fulminante sobre Benjamín Vicuña que complicaría su acuerdo por los hijos
Es sabido ya que cuando la China Suárez decidió irse a vivir a Turquía junto a Mauro Icardi las cosas no resultan fáciles con Benjamín Vicuña, el padre de sus dos hijos menores. Sucede que mientras que Nicolás Cabré, papá de su hija mayor, aceptó de buen grado el pedido de Rufina, el actor chileno no estuvo de acuerdo en que Magnolia y Amancio se fueran a vivir lejos de él.
Fue allí que Benjamín le revocó el poder que tenía la actriz para sacar a los chicos del país libremente, lo que desató su furia e hizo un demoledor descargo público donde tildó a Vicuña de mal padre, ausente, miserable y hasta habló de supuesta adicciones de él.
Tras un escándalo mediático de dimensiones inusitadas, Vicuña intentó resolver pacíficamente la situación. Así, con la intervención de su abogado lograron alcanzar un aparente nuevo acuerdo fijando las fechas de viaje y permanencia de los chicos en Estambul y en Buenos Aires.
En tanto, el nuevo conflicto por la entrevista en Luzu que por estas horas tiene como protagonista de Eugenia Suárez, hizo que la actual pareja de Mauro Icardi saliese a responder las críticas desde su cuenta de X, y entre posteo y posteo, disparó un letal dardo contra Benjamín Vicuña que podría echar por tierra el acuerdo alcanzado luego de muchas negociaciones.
Todo se desató cuando un internauta comentó: "Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de acuerdo y encuentro de abogados de BV y CS. Sólo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones, le imponga al "padre del baño" no filtrar más nada a la prensa #ChinaSuarez".
De esta manera, al llegar este posteo a sus ojos, la ex Casi Ángeles respondió son filtro alguno: "Se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara".
Así las cosas, este letal pase de factura de manera pública bien podría generar un nuevo escándalo con su ex y complicar seriamente la diagramación del cronograma de los períodos de los chicos en los que vivirán en Estambul con su madre durante 2026.
Por qué la China Suárez atacó a Laura Ubfal luego de que le cancelaran su visita a Luzu TV
La entrevista que la China Suárez tenía prevista en Luzu TV terminó en un verdadero escándalo. Según trascendió, la actriz habría puesto una condición que desató la furia en la producción: quería que la nota fuera conducida por Nico Occhiato, y no por Diego Leuco, quien está a cargo del ciclo Antes que Nadie.
El pedido no cayó nada bien dentro del canal de streaming, y finalmente se decidió dar de baja la entrevista que estaba programada para este miércoles. Incluso, desde las redes de Luzu ya se había anticipado la presencia de la actriz, por lo que la cancelación generó sorpresa y comentarios cruzados.
Ante el revuelo, la China rompió el silencio desde su cuenta en X (ex Twitter) para desmentir los rumores y ofrecer su versión. “Nunca exigí nada, fue un malentendido”, aseguró, tratando de calmar las aguas. Pero lejos de eso, terminó enfrentándose públicamente con Laura Ubfal y Yanina Latorre.
Desde la cuenta del programa SQP (América TV), que conduce Latorre, publicaron con ironía: “La nipona dejó de seguir a Occhiato, ¿podrá dormir Nico hoy?”. Rápida de reflejos, la actriz respondió: “Nunca lo seguí”, dejando en claro que no había ningún unfollow de por medio.
Por su parte, Laura Ubfal opinó: “Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella sólo quería hacer la nota si estaba él, y con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final… Que busque a sus voceros habituales”.
La respuesta de la China fue durísima: “Laurita, te sale el resentimiento por los poros. Repetís lo que te dicen y te dejás operar. Además, me contaron que estabas enojada porque no te di una nota. Cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija, ahí sí no tuviste problema”.
Mientras tanto, el periodista Fede Bongiorno aportó su versión de la interna: “La prensa de la serie quería a la China en Luzu, pero en Nadie Dice Nada ya tenían la semana cerrada. Se le ofreció ir a Antes que Nadie, y su equipo pidió que estuviera Occhiato. Al negarse, desde el canal decidieron cancelarlo. Fin”.
Finalmente, la actriz cerró el tema con una aclaración: “Nunca supe que era un mano a mano con Leuco, se lo dije. Hubiera aceptado de una”.