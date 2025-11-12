La China Suárez lanzó una frase fulminante sobre Benjamín Vicuña que complicaría su acuerdo por los hijos

Todo se desató cuando un internauta comentó: "Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de acuerdo y encuentro de abogados de BV y CS. Sólo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones, le imponga al "padre del baño" no filtrar más nada a la prensa #ChinaSuarez".

De esta manera, al llegar este posteo a sus ojos, la ex Casi Ángeles respondió son filtro alguno: "Se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara".

Así las cosas, este letal pase de factura de manera pública bien podría generar un nuevo escándalo con su ex y complicar seriamente la diagramación del cronograma de los períodos de los chicos en los que vivirán en Estambul con su madre durante 2026.

TW China Suárez -Benjamín Vicuña llora en cámara

Por qué la China Suárez atacó a Laura Ubfal luego de que le cancelaran su visita a Luzu TV

La entrevista que la China Suárez tenía prevista en Luzu TV terminó en un verdadero escándalo. Según trascendió, la actriz habría puesto una condición que desató la furia en la producción: quería que la nota fuera conducida por Nico Occhiato, y no por Diego Leuco, quien está a cargo del ciclo Antes que Nadie.

El pedido no cayó nada bien dentro del canal de streaming, y finalmente se decidió dar de baja la entrevista que estaba programada para este miércoles. Incluso, desde las redes de Luzu ya se había anticipado la presencia de la actriz, por lo que la cancelación generó sorpresa y comentarios cruzados.

Ante el revuelo, la China rompió el silencio desde su cuenta en X (ex Twitter) para desmentir los rumores y ofrecer su versión. “Nunca exigí nada, fue un malentendido”, aseguró, tratando de calmar las aguas. Pero lejos de eso, terminó enfrentándose públicamente con Laura Ubfal y Yanina Latorre.

Desde la cuenta del programa SQP (América TV), que conduce Latorre, publicaron con ironía: “La nipona dejó de seguir a Occhiato, ¿podrá dormir Nico hoy?”. Rápida de reflejos, la actriz respondió: “Nunca lo seguí”, dejando en claro que no había ningún unfollow de por medio.

la china suarez respuestas tras suspenderse su entrevista en luzu

Por su parte, Laura Ubfal opinó: “Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella sólo quería hacer la nota si estaba él, y con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final… Que busque a sus voceros habituales”.

La respuesta de la China fue durísima: “Laurita, te sale el resentimiento por los poros. Repetís lo que te dicen y te dejás operar. Además, me contaron que estabas enojada porque no te di una nota. Cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija, ahí sí no tuviste problema”.

la china suarez respuestas tras suspenderse su entrevista en luzu 3

Mientras tanto, el periodista Fede Bongiorno aportó su versión de la interna: “La prensa de la serie quería a la China en Luzu, pero en Nadie Dice Nada ya tenían la semana cerrada. Se le ofreció ir a Antes que Nadie, y su equipo pidió que estuviera Occhiato. Al negarse, desde el canal decidieron cancelarlo. Fin”.

Finalmente, la actriz cerró el tema con una aclaración: “Nunca supe que era un mano a mano con Leuco, se lo dije. Hubiera aceptado de una”.