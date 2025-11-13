Meryl Streep y Anne Hathaway brillan en "El diablo viste a la moda 2", la película más esperada. (Foto: Captura de pantalla)
"El diablo viste a la moda 2" ya es una realidad. Después de casi 20 años, Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a ponerse en la piel de Miranda Priestly y Andy Sachs, los personajes que marcaron una época en la cultura pop. El primer tráiler oficial de la película, presentado por 20th Century Studios, confirma que la secuela retoma el universo de lujo, ambición y poder que definió la película original de 2006.
El adelanto, de apenas 52 segundos, fue lanzado este miércoles 12 de noviembre de 2025 y generó furor en redes sociales. Con el tema Vogue de Madonna sonando de fondo, la cámara sigue el andar inconfundible de Miranda Priestly entre pasillos y miradas nerviosas, hasta que se cruza con una figura del pasado: Andy Sachs.
"Ya era hora", dice Miranda con su tono glacial, mientras Andy responde con una sonrisa y unos anteojos de sol negros que sellan un reencuentro esperado durante dos décadas. El teaser termina con las puertas del ascensor cerrándose.
Cómo será la película "El diablo viste a la moda 2"
Según adelanta Variety, la trama de El diablo viste a la moda 2 se centrará en una Miranda Priestly enfrentada a los desafíos de un mundo editorial que ya no le teme. En una industria donde las revistas impresas agonizan y las redes sociales dictan las reglas, la editora más temida del periodismo de moda deberá enfrentarse a su propia obsolescencia.
La sinopsis preliminar indica que Emily Charlton (interpretada nuevamente por Emily Blunt) es ahora una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo que maneja los principales contratos publicitarios. En ese escenario, el poder de Miranda tambalea y las viejas alianzas se convierten en amenazas.
A diferencia de la primera entrega, El diablo viste a la moda 2 promete profundizar en los costos del éxito. En esta nueva etapa, tanto Miranda como Andy deberán enfrentarse a lo que sacrificaron para alcanzar sus metas.
Meryl Streep y Anne Hathaway encabezan el elenco
La secuela recupera al elenco original que hizo historia en 2006. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles como Miranda, Andy, Emily y Nigel, respectivamente. También vuelve Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy, junto con Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial Runway.
Entre las nuevas incorporaciones destacan Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, cuyo papel aún no ha sido revelado. A ellos se suman Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet.
La revista People confirmó que Patrick Brammall será el nuevo interés amoroso de Andy Sachs, mientras que Rachel Bloom, Caleb Hearon, y los actores de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora completan el reparto.
Una de las ausencias más comentadas es la de Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Andy en la primera película. Su no participación refuerza la idea de que Andy ha tomado un nuevo rumbo personal y profesional.
El fenómeno cultural de "El diablo viste a la moda"
Estrenada en 2006 y dirigida por David Frankel, El diablo viste a la moda recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un clásico inmediato. La película, basada en la novela de Lauren Weisberger, retrató con ironía y precisión el mundo editorial de la moda, estableciendo a Miranda Priestly como uno de los personajes más icónicos del cine contemporáneo.
La interpretación de Meryl Streep le valió una nominación al Óscar a mejor actriz, mientras que Anne Hathaway consolidó su estatus como estrella emergente. La química entre ambas, junto con el ingenio de los diálogos y la estética visual, hicieron del filme un referente de estilo y poder femenino.
Cuándo se estrena "El diablo viste a la moda 2"
La película tiene previsto su estreno en cines en abril de 2026 para América Latina. La expectativa es enorme, no solo por el regreso del elenco original, sino por la posibilidad de descubrir qué ha sido de Andy y Miranda20 años después.