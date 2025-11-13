Meryl Streep y Anne Hathaway brillan en "El diablo viste a la moda 2", la película más esperada

La sinopsis preliminar indica que Emily Charlton (interpretada nuevamente por Emily Blunt) es ahora una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo que maneja los principales contratos publicitarios. En ese escenario, el poder de Miranda tambalea y las viejas alianzas se convierten en amenazas.

A diferencia de la primera entrega, El diablo viste a la moda 2 promete profundizar en los costos del éxito. En esta nueva etapa, tanto Miranda como Andy deberán enfrentarse a lo que sacrificaron para alcanzar sus metas.

El Diablo Viste A La Moda 2 Película 3

Meryl Streep y Anne Hathaway encabezan el elenco

La secuela recupera al elenco original que hizo historia en 2006. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles como Miranda, Andy, Emily y Nigel, respectivamente. También vuelve Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy, junto con Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial Runway.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, cuyo papel aún no ha sido revelado. A ellos se suman Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet.

La revista People confirmó que Patrick Brammall será el nuevo interés amoroso de Andy Sachs, mientras que Rachel Bloom, Caleb Hearon, y los actores de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora completan el reparto.

Una de las ausencias más comentadas es la de Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Andy en la primera película. Su no participación refuerza la idea de que Andy ha tomado un nuevo rumbo personal y profesional.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt

El fenómeno cultural de "El diablo viste a la moda"

Estrenada en 2006 y dirigida por David Frankel, El diablo viste a la moda recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un clásico inmediato. La película, basada en la novela de Lauren Weisberger, retrató con ironía y precisión el mundo editorial de la moda, estableciendo a Miranda Priestly como uno de los personajes más icónicos del cine contemporáneo.

La interpretación de Meryl Streep le valió una nominación al Óscar a mejor actriz, mientras que Anne Hathaway consolidó su estatus como estrella emergente. La química entre ambas, junto con el ingenio de los diálogos y la estética visual, hicieron del filme un referente de estilo y poder femenino.

Cuándo se estrena "El diablo viste a la moda 2"

La película tiene previsto su estreno en cines en abril de 2026 para América Latina. La expectativa es enorme, no solo por el regreso del elenco original, sino por la posibilidad de descubrir qué ha sido de Andy y Miranda 20 años después.

Tráiler de "El diablo viste a la moda 2"