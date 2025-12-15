A24.com

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizarán un romance prohibido y secreto: los detalles

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe serán protagonistas de una historia única y que dará que hablar. Enterate.

15 dic 2025, 10:00
La aclamada historia que conmovió al mundo llega por primera vez a los escenarios argentinos. “Secreto en la montaña”, la adaptación teatral de la emblemática película que redefinió el cine contemporáneo, tendrá su estreno en Mayo 2026 con una producción de primer nivel.

Con un dúo protagónico que promete una intensidad escénica excepcional, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, bajo la dirección de Javier Daulte, uno de los directores más influyentes del teatro argentino, y la adaptación teatral de Marcos Carnevale, darán vida a los icónicos personajes de este relato donde, como afirman ellos mismos, “uno no se enamora de quien quiere”. Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana.

Ambientada en Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras” resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos.

La dirección de Javier Daulte aporta su reconocida capacidad para articular profundidad dramática, ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder la cercanía con el público. La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes apuestan a una puesta conmovedora, actual y visualmente potente de este clásico moderno.

Sinopsis

“Secreto en la montaña” sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo

     

 

