Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizarán un romance prohibido y secreto: los detalles

Sinopsis

“Secreto en la montaña” sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo