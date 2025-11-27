Black Friday 2025: cuáles son las estafas digitales más comunes y cómo hacer para evitarlas

Los especialistas señalaron que esta táctica no es nueva, pero sí más sofisticada. Los ciberdelincuentes comenzaron a replicar con precisión quirúrgica la estética de tiendas y plataformas conocidas, generando un nivel de realismo que dificultó la identificación del engaño. Además, aprovecharon herramientas automatizadas para enviar miles de mensajes en apenas segundos, lo que multiplicó el alcance del fraude.

El mecanismo detrás de los fraudes en Black Friday

Correos electrónicos de phishing que simularon comunicaciones oficiales de bancos, tiendas y plataformas. El objetivo fue llevar al usuario a ingresar credenciales bancarias o números de tarjeta en formularios falsos.

Mensajes directos en redes sociales con supuestos códigos de descuento o enlaces acortados que redirigieron a páginas maliciosas.

Anuncios pagados en redes y buscadores que ofrecieron productos inexistentes a precios extremadamente bajos.

que ofrecieron productos inexistentes a precios extremadamente bajos. Sitios web clonados, creados para imitar a comercios reales y robar información sensible durante un proceso de compra fraudulento.

5 claves simples para evitar problemas durante Black Friday 2025

Investigar precios y características: antes de realizar cualquier compra, convenía comparar precios en diferentes comercios y verificar especificaciones reales del producto. Si un artículo parecía demasiado barato, lo más probable era que no existiera o que ocultara un engaño. Revisar términos y condiciones: los descuentos asociados a tarjetas de crédito, bancos o plataformas incluyeron topes y limitaciones. Muchos comercios lanzaron promociones anticipadas para evitar saturación durante la fecha principal. Comprar solo en sitios oficiales: acceder desde buscadores llevó en algunos casos a páginas falsas. Por eso, los especialistas recomendaron ingresar de forma directa a las URLs oficiales y verificar reputación del comercio. Proteger la información personal: ningún sitio serio solicitó claves bancarias, tokens o contraseñas fuera del proceso seguro de pago. Además, se recomendó evitar compartir fotografías del DNI o tarjetas por redes sociales o chats. Guardar comprobantes y revisar políticas: los tickets y facturas resultaron fundamentales para reclamos posteriores. También fue clave conocer plazos de entrega y devolución. En caso de demoras superiores a 15 días, se habilitó el derecho a presentar un reclamo formal.

Dónde denunciar si fuiste víctima de una estafa en Black Friday 2025

Ministerio Público Fiscal . Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): Sarmiento 663, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (54-11) 5071-0044 o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

Ministerio Público Fiscal de CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI). Tel.: 0800-33- FISCAL (347225) o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Cavia 3350 1°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4800-1120/4370-5899 o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

También podés contactarte con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para obtener información y asesoramiento para realizar denuncias de delitos relacionados con la privacidad o la protección de tus datos personales: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: (54-11) 3988-3968 o escribir y adjuntar la información por email a [email protected].