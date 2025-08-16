El cálido ida y vuelta entre Marixa Balli y Ángel de Brito tras su despedida de LAM: "Mi cachaquita..."

Ángel de Brito se despide de Marixa Balli

Por su parte, Balli replicó en las historias, demostrando el cariño que le tiene: "Ángel querido, me despido con gratitud y admiración. Fue una oportunidad increíble. Gran maestro. Sos único en lo que haces y te mereces todo lo mejor".

Marixa Balli se despide de Ángel de Brito

Buenos compañeros dentro y fuera de cámara, todo indica que seguirán compartiendo momentos también fuera del ámbito laboral.

El momento en que Marixa Balli anunció entre lágrimas su salida de LAM

Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al anunciar que el programa del 15 de agosto sería el último de Marixa Balli en el ciclo. Al detallar los motivos de su salida, no pudo contener las lágrimas.

"Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli", expresó el conductor, dejando perplejas a las angelitas que no se lo esperaban. Según trascendió, la panelista solo había compartido la decisión con él antes de que se hiciera pública.

Desde ese instante, Cachaca, con la voz quebrada, confesó que no podría contener la emoción. "Voy a llorar", adelantó antes de comenzar su despedida y contar los motivos de su decisión.

"No puedo hablar. Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y agradecida", expresó con sinceridad.

"Los amo, pero mi decisión es dar un paso al costado. Me emociono porque amo este programa y a todos, pero necesito hacer un cambio en mi cabeza. Empiezo con un nuevo local de Xurama, puse toda mi energía ahí y estoy muy agotada", agregó, explicando por qué dejaba el ciclo nocturno y cuáles eran los proyectos que tenía por delante.

Junto a Yanina Latorre —a quien conoce desde los 15 años, según reveló en SQP (América TV)— se fundió en un abrazo, mientras el público en el estudio la ovacionaba. Su despedida reflejó no solo el cariño de sus compañeras, sino también el afecto de los seguidores que la acompañaron a lo largo de su paso por el programa.

Antes de retirarse, Balli quiso dejar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Quiero que sepan que estoy genial y me voy feliz".