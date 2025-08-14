En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Adrián Suar brilla en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del momento

Adrián Suar arrasa en Netflix con una película argentina que mezcla humor, romance y drama, y que esconde un giro que sorprende a todos los espectadores.

Adrián Suar se luce en Netflix con una propuesta que combina humor negro, drama y reflexiones sobre el amor y las relaciones. La película, que originalmente estaba pensada para estrenarse en cines, encontró en el streaming su oportunidad para llegar a millones de hogares y, según la recepción del público, no pudo haber sido una mejor decisión.

Se trata de "Corazón loco", un film escrito por el propio Suar junto a Marcos Carnevale, con un elenco que incluye nombres de peso como Gabriela Toscano y Soledad Villamil. Una historia que, aunque parte de una premisa simple (un hombre con doble vida), se desarrolla con un tono que combina momentos de carcajadas y escenas de profunda tensión emocional.

Para Adrián Suar, este proyecto representó un nuevo desafío. No solo interpretó al protagonista, sino que también participó activamente en el guion y la producción. Este enfoque integral le permitió imprimir su sello personal en la película, reforzando su posición como uno de los nombres más influyentes de la ficción argentina.

Corazón loco Netflix 1

De qué trata "Corazón loco" en Netflix

El personaje central, Fernando Ferro, es un jefe de Traumatología que se define a sí mismo como un hombre con un "corazón enorme". Según su propio relato, su capacidad de amar no se limita a una sola persona: necesita compartir su vida con dos mujeres. Así, divide su semana en dos: de lunes a jueves está con Paula (Gabriela Toscano) en Mar del Plata, junto a sus dos hijas adolescentes; de viernes a domingo vive con Vera (Soledad Villamil) en Buenos Aires y su hijo pequeño.

La distancia de 400 kilómetros entre ambas familias y una habilidad casi profesional para mentir son las claves que le permiten mantener su doble vida en secreto. Su logística es tan precisa como absurda: dos casas, dos autos, dos familias, incluso departamentos alquilados para encubrir sus movimientos. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, tarde o temprano la verdad amenaza con salir a la luz.

Paula y Vera son mujeres con personalidades muy distintas, pero comparten un rasgo curioso: ambas reaccionan de forma explosiva ante los conflictos, lo que añade tensión a la trama y potencia las escenas más caóticas de la película. Mientras Paula es más directa y pragmática, Vera combina dulzura con determinación, lo que genera un equilibrio dramático interesante.

Corazón loco Netflix 2

Adrián Suar y el equipo creativo supieron aprovechar estas diferencias para crear escenas en las que el espectador no sabe si reír por lo absurdo de la situación o empatizar con el dolor de los personajes.

El elenco de "Corazón loco" con Adrián Suar

  • Adrián Suar
  • Soledad Villamil
  • Gabriela Toscano
  • Alan Sabbagh
  • Darío Barassi
  • Magela Zanotta
  • Betiana Blum

Por qué ver la película "Corazón loco"

Corazón loco no llegó a las salas de cine como estaba previsto originalmente. La decisión de estrenarla directamente en Netflix no solo respondió a cuestiones logísticas, sino que le permitió alcanzar una audiencia más amplia y diversa. En un momento en que el consumo de streaming sigue en alza, la película encontró su lugar ideal para brillar.

Corazón loco Netflix 3

La recepción del público fue inmediata: se posicionó rápidamente entre los títulos más vistos en Argentina y comenzó a ganar atención en otros países de habla hispana. Las redes sociales se llenaron de comentarios y debates sobre la trama, lo que potenció su alcance.

El éxito de Corazón loco en Netflix también abre la puerta a nuevas producciones nacionales en la plataforma, consolidando un camino para que más creadores argentinos presenten sus trabajos a una audiencia global.

Estos interrogantes convierten a Corazón loco en más que una simple comedia romántica. Es un retrato exagerado, pero verosímil, de los mecanismos que algunas personas construyen para sostener relaciones paralelas.

Tráiler de "Corazón loco" en Netflix

