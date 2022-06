Carlos Maslatón en Caja Negra: 8 definiciones polémicas del economista liberal

¿Te gustaría ser presidente?, le preguntó Julio Leiva.

"Me siento capaz para el cargo, pero no está en mis planes. Te tienen que votar, tenés que pasar las PASO, no es fáci. Nuestro candidato es Javier Milei".

Sobre las elecciones 2023: "Larreta es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos. Quiero que el balotaje sea Milei contra él. El peligro máximo para Argentina es Horacio Rodríguez Larreta".

Sobre el peronismo: "En estas elecciones va a quedar tercero".

Sobre el gobierno de Menem: "La década de los 90 fue fabulosa. Sobre todo al principio. Argentina voló".

Sobre la libre portación de armas: "Es la única manera de que la sociedad se pueda defender frente al tipo que ilegalmente tiene armas".

Soda Stereo o los Redonditos de Ricota: "Los Redondos, no me importa que el Indio sea un comunista. Me gusta de punta a punta. Todos los temas. Es increible".

¿Qué es "Barrani"?: "Barrani es en negro, la economía barrani es una economía que no paga impuestos. Es una palabra que viene de la comunidad judías y árabes de Siria. Yo la empiezo a usar mucho en la cuarentena. Iba a comer a restaurantes clandestinos. 100% Clandestino, 100% Barrani".

¿Qué quiere decir "Proceda"?. "Es como decir, adelante, atacá, hacé lo que quieras. Estaba en un programa con gente de izquiera, me empezaron a amenazar. Yo no tengo problemas con las amenazas, decí lo que quieras. Y ahí le dije proceda".