Carlos Maslatón: "Es impresionante cómo me odian los drogadictos"

"No se bancan que yo no sea un drogadicto y que promueva que nadie consuma drogas", agregó Maslatón, siempre afecto a las opiniones polémicas.

"Un sujeto al que veía mucho en años pasados inclusive me recriminó por hablar contra la droga. Me dijo 'si no te drogás no podés saber lo que es'", concluyó Maslatón.

Carlos Maslatón y la sorprendente revelación de un famoso economista: "Cómo me gusta el contrabando"

Carlos Maslatón es un referente del espacio libertario que predica la candidatura presidencial de Javier Milei. De hecho, promueve que se escriba Milei 2023 en los billetes de mil pesos. Pero sus declaraciones suelen ser de lo más llamativas. Desde el Ministerio que está creado "solo para robar" hasta considerar la fiesta de Fabiola en Olivos como "lo mejor que hizo Alberto Fernández durante la cuarentena".

Esta vez, Maslatón habló sobre el contrabando y sorprendió con sus declaraciones. "Cómo me gusta el contrabando. Qué noble y legítima actividad es el contrabando" dijo en sus redes sociales.

Y agregó: "Cuánto que beneficia a la sociedad el contrabandista con sus hechos de contrabando".