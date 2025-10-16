En vivo Radio La Red
Christian Nodal
Mexico
Atención

Cazzu rompió el silencio: la carta que leyó contra Christian Nodal y dejó una fuerte advertencia

Cazzu explotó en México: reveló la verdad sobre Christian Nodal que involucra a Inti, la hija de ambos, y la fuerte advertencia que hizo. Leela.

La historia entre Cazzu y Christian Nodal sigue sumando capítulos inesperados. Tras semanas de silencio y rumores cruzados, la cantante argentina volvió a hablar, y lo hizo con una contundencia que dejó sin palabras a todos los presentes en su último show en México.

En medio del concierto, Cazzu se tomó unos minutos para leer una carta escrita de su puño y letra. Lo hizo con la voz entrecortada, pero firme. Y aunque nunca mencionó a Nodal directamente, el mensaje fue claro, íntimo y profundamente emocional. El público la ovacionó durante varios minutos.

La artista de 31 años, no solo hizo referencia a su rol de madre, sino que reveló —sin nombrarlo— el conflicto judicial y personal que atraviesa desde hace meses con su expareja por la hija que tienen en común, Inti, de apenas dos años.

image

Todo comenzó hace algunos días, cuando Cazzu arribó a México y fue interceptada por la prensa local. Allí, además de confirmar que se enteró con las fotos publicadas de la infidelidad de su ex con Ángela Aguilar, contó que había podido viajar junto a su hija gracias a un permiso unilateral, solicitado directamente ante el juez. Según sus palabras, Nodal no había intervenido en la gestión.

Sin embargo, la calma duró poco. Apenas dos días después, Nodal emitió un comunicado oficial desmintiendo la versión de la cantante y asegurando que ella pone trabas al vínculo con su hija. El comunicado circuló rápidamente por medios y redes sociales, reavivando la tensión entre ambos.

Fue entonces cuando Cazzu decidió responder, pero no con un video ni un posteo: lo hizo desde el escenario. “Siempre me toca escuchar alguna que otra mentira que se dice por ahí”, comenzó, con su habitual tono sereno pero decidido.

image

“Yo les escribí algo esta tarde cuando pensaba. Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos.”

La ovación fue inmediata, pero Cazzu continuó, visiblemente emocionada: “Yo, igual que muchas de ustedes, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques. Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha.”

Con esa frase, la cantante dejó entrever por primera vez el desgaste emocional que atraviesa desde su separación con Nodal. “Cuando se trata de nuestros hijos nos toca en el punto más frágil. En la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba. Cuando hablo de mi vida y mi situación, lo hago como mamá. Porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un c…”, agregó, despertando una ovación ensordecedora.

El público coreó su nombre y muchas de las asistentes, madres también, rompieron en llanto. Cazzu, con los ojos vidriosos, cerró la carta con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes: “Esta canción no es un regalo para mí, es un regalo para todas ustedes. Que les recuerde que para ser combativas hay que tener corazón, mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar, y para esas hijas que hoy también son madres.”

image

En cuestión de horas, el video del momento superó el millón de reproducciones. En Twitter, el hashtag #FuerzaCazzu se volvió tendencia, mientras que en Instagram miles de usuarias compartieron fragmentos del discurso bajo la consigna “No estás sola”.

Mientras tanto, del otro lado, el entorno de Christian Nodal se mantiene en silencio. Según trascendió en portales mexicanos, los abogados del cantante estarían analizando la posibilidad de una mediación para regular las visitas de Inti y evitar que el caso escale a instancias internacionales.

Mientras las versiones cruzadas siguen multiplicándose, Cazzu logró transformar el conflicto en una declaración pública de fuerza y maternidad: su historia personal se volvió una bandera colectiva.Y aunque no todo se dijo, la carta leyó lo suficiente para que el mensaje llegara. La lucha de una madre que decidió no callar más.

