Cazzu rompió el silencio: la carta que leyó contra Christian Nodal y dejó una fuerte advertencia

Sin embargo, la calma duró poco. Apenas dos días después, Nodal emitió un comunicado oficial desmintiendo la versión de la cantante y asegurando que ella pone trabas al vínculo con su hija. El comunicado circuló rápidamente por medios y redes sociales, reavivando la tensión entre ambos.

Fue entonces cuando Cazzu decidió responder, pero no con un video ni un posteo: lo hizo desde el escenario. “Siempre me toca escuchar alguna que otra mentira que se dice por ahí”, comenzó, con su habitual tono sereno pero decidido.

image

“Yo les escribí algo esta tarde cuando pensaba. Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos.”

La ovación fue inmediata, pero Cazzu continuó, visiblemente emocionada: “Yo, igual que muchas de ustedes, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques. Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha.”

Con esa frase, la cantante dejó entrever por primera vez el desgaste emocional que atraviesa desde su separación con Nodal. “Cuando se trata de nuestros hijos nos toca en el punto más frágil. En la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba. Cuando hablo de mi vida y mi situación, lo hago como mamá. Porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un c…”, agregó, despertando una ovación ensordecedora.

El público coreó su nombre y muchas de las asistentes, madres también, rompieron en llanto. Cazzu, con los ojos vidriosos, cerró la carta con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes: “Esta canción no es un regalo para mí, es un regalo para todas ustedes. Que les recuerde que para ser combativas hay que tener corazón, mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar, y para esas hijas que hoy también son madres.”

image

En cuestión de horas, el video del momento superó el millón de reproducciones. En Twitter, el hashtag #FuerzaCazzu se volvió tendencia, mientras que en Instagram miles de usuarias compartieron fragmentos del discurso bajo la consigna “No estás sola”.

Mientras tanto, del otro lado, el entorno de Christian Nodal se mantiene en silencio. Según trascendió en portales mexicanos, los abogados del cantante estarían analizando la posibilidad de una mediación para regular las visitas de Inti y evitar que el caso escale a instancias internacionales.

Mientras las versiones cruzadas siguen multiplicándose, Cazzu logró transformar el conflicto en una declaración pública de fuerza y maternidad: su historia personal se volvió una bandera colectiva.Y aunque no todo se dijo, la carta leyó lo suficiente para que el mensaje llegara. La lucha de una madre que decidió no callar más.