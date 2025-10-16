Escándalo en River Plate: salió a la luz la doble vida de un jugador campeón del mundo

Embed

Cuánto estuvieron juntos Germán Pezella y Agustina Bascerano

El defensor de River Plate y campeón del mundo con la Selección Argentina, Germán Pezzella, se separó de su esposa, Agustina Bascerano, luego de un romance que duró diez años.

La pareja se había casado en 2019 y compartió varios años de convivencia en Europa, mientras el futbolista desarrollaba su carrera en España e Italia. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin recientemente, algo que se hizo evidente cuando Bascerano eliminó todas las fotos junto al jugador de sus redes sociales. Desde entonces, ninguno se pronunció al respecto.

A lo largo de su relación, Pezzella y Bascerano no tuvieron hijos, aunque solían mostrarse muy unidos y cómplices en público. Su separación tomó por sorpresa a muchos, ya que siempre habían mantenido un perfil bajo y una imagen sólida como pareja.