Escándalo en River Plate: salió a la luz la doble vida de un jugador campeón del mundo

Se filtraron detalles sobre la doble vida que llevaría un futbolista de River Plate, involucrando también a una persona casada e incluso con hijos. Enterate de quién se trata.

16 oct 2025, 23:00
Se conoció que Germán Pezzella, jugador de River Plate y campeón en Qatar 2022 con la Selección Argentina, habría llevado una doble vida durante algunos años, involucrando a una mujer que también está casada, mientras seguía casado con Agustina Bascerano.

El defensor terminó su matrimonio de diez años con Bascerano, nutricionista e influencer. La separación se filtró cuando ella eliminó de sus redes todas las fotos junto al jugador, generando repercusiones.

Este 16 de octubre Pochi de Gossipeame dio a conocer la noticia en Puro Show (eltrece). "Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también está en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata", reveló la penelista en primer lugar sobre la persona en cuestión.

Asimismo, contó detalles de cómo se llevó a cabo la relación: "Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'"

Cuánto estuvieron juntos Germán Pezella y Agustina Bascerano

El defensor de River Plate y campeón del mundo con la Selección Argentina, Germán Pezzella, se separó de su esposa, Agustina Bascerano, luego de un romance que duró diez años.

La pareja se había casado en 2019 y compartió varios años de convivencia en Europa, mientras el futbolista desarrollaba su carrera en España e Italia. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin recientemente, algo que se hizo evidente cuando Bascerano eliminó todas las fotos junto al jugador de sus redes sociales. Desde entonces, ninguno se pronunció al respecto.

A lo largo de su relación, Pezzella y Bascerano no tuvieron hijos, aunque solían mostrarse muy unidos y cómplices en público. Su separación tomó por sorpresa a muchos, ya que siempre habían mantenido un perfil bajo y una imagen sólida como pareja.

