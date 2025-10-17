A24.com

Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Una participante logró destacarse en MasterChef Celebrity con un plato que la salvó de la gala de eliminación.

17 oct 2025, 00:30
jurado masterchef
jurado masterchef

Este jueves MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una noche cargada de tensión. Los participantes que no habían logrado destacarse en la primera semana del reality tuvieron que enfrentarse a un nuevo desafío: cocinar un plato que los transportara a sus días de escuela.

Tras evaluar cada preparación, el jurado —integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular— eligió los platos de Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina.

“Mejoraron en presentación, en cocción, en sabor, en guarniciones. Lamentablemente hay solo un lugar en el balcón que hace que uno o una de ustedes se salve de ir a la gala de eliminación y tiene un lugar asegurado en la próxima semana. Los cuatro platos están muy bien y el que sube es por poco. Esa es la actitud, ese es el piso, vamos para adelante”, expresó Betular antes de anunciar la decisión.

Acto seguido, reveló: “La participante o el participante que sube al balcón y se salva de ir a la gala de eliminación es... Momi”.

La influencer no ocultó su sorpresa y alegría por el reconocimiento. “Tengo piel de gallina literal”, confesó emocionada.

¿Qué grave denuncia hizo Graciela Alfano sobre Wanda Nara y MasterChef Celebrity?

Graciela Alfano dejó nuevamente en evidencia que no tiene pelos en la lengua ni reparos a la hora de emitir opiniones sobre cualquier figura del espectáculo. En esta ocasión, volvió a encender la polémica durante su participación en La Posta del Espectáculo, el ciclo de streaming de la TV Pública, donde apuntó sin anestesia contra Wanda Nara, actual presentadora de MasterChef Celebrity.

Durante la entrevista con Gustavo Mendez y su equipo, la ex Miss Siete Días se mostró sin filtros al hablar de varios personajes del mundo mediático. Aunque al principio intentó esquivar el nombre de Wanda, no tardó en romper el silencio y lanzó una crítica feroz contra la mayor de las hermanas Nara.

“Wanda Nara me chupa un huevo... pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no bailan, no cantan, no nada? No están formados y no hay respeto para el público”, disparó con su ya conocida franqueza.

Pero eso fue solo el comienzo. Alfano redobló la apuesta y, tras deslizar con ironía que “cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta”, se metió de lleno en la vida privada de Wanda Nara, expareja de Maxi López y Mauro Icardi. “Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, lanzó sin titubeos, mientras el conductor del programa la miraba sorprendido.

Cabe destacar que justo en estos días se cumplen cuatro años del escándalo conocido como el Wandagate, cuando Wanda publicó una historia en Instagram acusando a la China Suárez de ser una “zorra” por involucrarse con Icardi y romper “otra familia”. Desde entonces, Alfano se posicionó públicamente como defensora de la actriz.

Desde aquel episodio, la tensión entre Graciela Alfano y Wanda Nara quedó expuesta ante todos. Y cada vez que tiene oportunidad, la exvedette no duda en lanzar dardos verbales, reafirmando su lugar como una de las voces más punzantes del espectáculo argentino, sin temor a la controversia ni a las repercusiones que sus dichos puedan generar.

