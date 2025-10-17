Dos candidatos a diputados de la oposición compartieron con Novaresio su diagnóstico sobre Milei

Además, consideró al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro como a un "motosierrista". "Sí, los trabajadores y trabajadoras públicas de la provincia de Santa Fe te lo pueden decir", indicó sobre la política fiscal que le adjudicó llevar adelante al jefe provincial.

En cuanto a la posibilidad de que haya un indulto para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, señaló ese tipo de medidas las "tiene que hacer un Presidente, no lo hace el Congreso". "Creo que Cristina claramente está proscripta por una causa judicial en la cual no se pudo constatar ninguna culpabilidad", opinó.

Hernán Reyes con Novaresio

A la vez, el candidato de la Coalición Cívica manifestó que "Milei es una emoción, es un acto" y elogió una frase a la líder de su partido, Elisa Carrió, quien le atribuyó decir que "el cristinismo no existe más y el mileísmo nunca existió". "Sin embargo, esta idea de que nunca existió el mileísmo no significa que no provoque un daño", diferenció y se preguntó: "¿Por qué destrata a los débiles? ¿Por qué ataca a las minorías? ¿Qué le pasa a Milei?".

Consultado por Novaresio sobre si existe un "club del helicóptero" que busca destituir al Presidente, enfatizó: "Hay, hay". En ese sentido, remarcó que "hay que ser muy responsables con eso" y contrastó la postura de su espacio político: "Nosotros no vamos a construir a ningún intento golpista, vamos a ponerle límites a eso y le vamos a poner límites a Milei cuando ataque sistemáticamente, como ataca las instituciones de la república, la independencia judicial, la prensa libre, la oposición".

También se expresó a favor de una reforma laboral, previsional e impositiva. "Hay que hacer una reforma laboral que proteja el empleo, no que desproteja al trabajador y eso es distinto", analizó.

Sobre el sistema previsional, advirtió que "tal cual como está, es insostenible en el tiempo" pero pidió poner un "asterisco" porque en el "mientras tanto no podés abandonar a jubilados con 400 mil o 360 mil pesos".

"Nosotros pensamos que tiene que haber tres patas: un sistema asegurado por el Tesoro, la PUAM, para quien no tuvo aportes; un sistema de reparto; y la posibilidad de capitalización", explicó.

Consultado por su postura en favor de la despenalización del consumo de droga para uso personal, contestó: "Te digo un sí y sí en el mismo tiempo, entender qué impacto puede tener eso en se en determinados sectores".