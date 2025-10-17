En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diputados
Luis Novaresio
EXCLUSIVO

Dos candidatos a diputados de la oposición compartieron con Novaresio su diagnóstico sobre Milei

La candidata de Fuerza Patria en Santa Fe y el postulante de la Coalición Cívica en la Ciudad coincidieron en cuestionar al Presidente durante el programa de Luis Novaresio.

Dos candidatos a diputados de la oposición compartieron con Novaresio su diagnóstico sobre Milei

La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por la provincia de Santa Fe, Caren Tepp, definió al presidente Javier Milei como "uno de los ensayos más peligrosos del neoliberalismo autoritario", mientras el postulante por la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Reyes, le reclamó al mandatario por "atacar a las minorías".

Leé también Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"
luciano caceres con novaresio: los politicos viven de la grieta

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Tepp consideró que Milei "es uno de los ensayos más peligrosos de del neoliberalismo autoritario de esta etapa" y reprochó que "además es un proyecto que quiere romper todo tipo de lazo social y solidario que existe en el pueblo argentino". "Sobre todo querer instalar la violencia en tiempos de democracia como una forma de hacer política", insistió.

Embed

Respecto a su opinión sobre el intendente de Rosario, Pablo Javkin, en relación a su parecido a Milei, la candidata por el peronismo evaluó que "si uno no se quiere parecer, tiene que ser exactamente lo contrario".

En cuanto a la gestión del Gobierno libertario, expresó: "Estamos viviendo en una realidad y en una Argentina donde los trabajadores, sean del sector público del sector privado dicen que el mes se le termina el día 20, el día 15, el día 10. Se están endeudando para poder darle de comer a sus familias".

Además, consideró al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro como a un "motosierrista". "Sí, los trabajadores y trabajadoras públicas de la provincia de Santa Fe te lo pueden decir", indicó sobre la política fiscal que le adjudicó llevar adelante al jefe provincial.

En cuanto a la posibilidad de que haya un indulto para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, señaló ese tipo de medidas las "tiene que hacer un Presidente, no lo hace el Congreso". "Creo que Cristina claramente está proscripta por una causa judicial en la cual no se pudo constatar ninguna culpabilidad", opinó.

Hernán Reyes con Novaresio

A la vez, el candidato de la Coalición Cívica manifestó que "Milei es una emoción, es un acto" y elogió una frase a la líder de su partido, Elisa Carrió, quien le atribuyó decir que "el cristinismo no existe más y el mileísmo nunca existió". "Sin embargo, esta idea de que nunca existió el mileísmo no significa que no provoque un daño", diferenció y se preguntó: "¿Por qué destrata a los débiles? ¿Por qué ataca a las minorías? ¿Qué le pasa a Milei?".

Consultado por Novaresio sobre si existe un "club del helicóptero" que busca destituir al Presidente, enfatizó: "Hay, hay". En ese sentido, remarcó que "hay que ser muy responsables con eso" y contrastó la postura de su espacio político: "Nosotros no vamos a construir a ningún intento golpista, vamos a ponerle límites a eso y le vamos a poner límites a Milei cuando ataque sistemáticamente, como ataca las instituciones de la república, la independencia judicial, la prensa libre, la oposición".

Embed

También se expresó a favor de una reforma laboral, previsional e impositiva. "Hay que hacer una reforma laboral que proteja el empleo, no que desproteja al trabajador y eso es distinto", analizó.

Sobre el sistema previsional, advirtió que "tal cual como está, es insostenible en el tiempo" pero pidió poner un "asterisco" porque en el "mientras tanto no podés abandonar a jubilados con 400 mil o 360 mil pesos".

"Nosotros pensamos que tiene que haber tres patas: un sistema asegurado por el Tesoro, la PUAM, para quien no tuvo aportes; un sistema de reparto; y la posibilidad de capitalización", explicó.

Consultado por su postura en favor de la despenalización del consumo de droga para uso personal, contestó: "Te digo un sí y sí en el mismo tiempo, entender qué impacto puede tener eso en se en determinados sectores".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diputados Luis Novaresio Javier Milei Noticias A24
Notas relacionadas
Lilita Carrió con Novaresio: "Caputo es un ministro caído, no tiene autoridad para hablar"
El tío de los hermanos Cunio liberados en Israel habló con Novaresio: "Gracias a Trump los chicos están donde están"
Conmoción en vivo: murió un candidato a diputado durante un streaming

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar