La Joaqui rompió en llanto en MasterChef Celebrity: el motivo detrás de su emoción

La Joaqui se emocionó al presentar su plato en MasterChef Celebrity: entre lágrimas, recordó su infancia en Costa Rica y recibió el apoyo del jurado y Wanda Nara.

16 oct 2025, 23:50
Este jueves, en MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes famosos se enfrentaron a un desafío cargado de nostalgia: cocinar un plato que los transportara a sus años de escuela. La Joaqui, una de las figuras del certamen, vivió un momento de profunda emoción al presentar su preparación frente al jurado.

Todo sucedió cuando la cantante se acercó con su plato: pollo cocido en salsa, acompañado de verduras y un toque de arroz. Al recibir los aplausos de sus compañeros, no pudo contener las lágrimas. “Me emociona que me aplaudan así”, expresó conmovida, antes de que los chefs pudieran emitir su devolución.

“La estoy pasando muy mal, soy fatal en la cocina”, confesó. Donato de Santis, con tono alentador, le respondió: “Un poquito más de confianza porque si arrancás así, diciéndote que estás mal, vas a hacer mal”.

El chef italiano quiso saber más sobre sus expectativas en el programa: “A ver, ¿qué es lo que te gustaría hacer en este programa?”. Entre lágrimas, La Joaqui fue clara: “Quiero ganar y empecé fatal”.

Donato no dudó en motivarla: “Esto es un primer paso, ¿no? Autoconvencerte y después empezar a aplicar esta determinación. En la vida la determinación es todo”.

La conductora Wanda Nara también sumó palabras de aliento: “Joaqui, vos sos ya una ganadora de esta vida. O sea, tenés todo para ganar este programa y lo que te propongas, porque ya ganaste”.

Más tranquila, la artista aseguró: “Ya estoy mejor, estaba muy nerviosa”, y explicó el origen de su plato:“Es del colegio. Yo iba al colegio en Guanacaste, provincia de Costa Rica. Viví ahí hasta los 15 años”. “Vamos a probar”, le dijo Donato.

Luego, Germán Martitegui le pidió que degustara su propia creación. “A mí me encanta”, dijo ella. “¿Y entonces?”, retrucó el chef.

En la entrevista posterior, la cantante reflexionó sobre su autoexigencia: “Siento que a veces soy más cruel conmigo de lo que debería”.

Martitegui le dejó un mensaje para seguir adelante: “Yo me quedo con que lo probaste y te gustó. O sea, recordá todo lo que dijiste, todo lo que lloraste y después lo que te pasó cuando lo probaste y conectate con eso en la próxima”.

¿Qué le preguntó La Joaqui a Damián Betular que lo dejó sin palabras en MasterChef Celebrity?

El último lunes comenzó por la pantalla de Telefe una nueva edición de MasterChef Celebrity. Con Wanda Nara como conductora del ciclo, el certamen reunió a un grupo de famosos que ya empezó a regalar momentos insólitos desde el primer reto gastronómico.

Entre los concursantes, La Joaqui y Momi Giardina fueron emparejadas para trabajar juntas. Al descubrir cuál sería el plato que debían cocinar, protagonizaron una situación que mezcló humor y confusión, dejando a los jurados, especialmente a Damián Betular, entre la risa y el desconcierto.

"¡Sabés que me gusta! Filet de pescado a la romana con puré bicolor!", exclamó Momi con entusiasmo al escuchar el nombre del plato asignado.

Fue entonces cuando La Joaqui lanzó una pregunta que tomó por sorpresa al jurado: "Pará, tengo un comodín de pregunta. ¿Existe un comodín de pregunta?". "No, Joaqui", respondió Betular sin dudar. "Solo un sí o un no. ¿No se puede nunca?", insistió ella. Donato de Santis, entre risas, acotó: "Ya hiciste diez preguntas".

A pesar de la negativa inicial, Wanda le permitió avanzar con su duda. La Joaqui no tardó en preguntar: "¿Romana es con tuco o con crema?", lo que generó una reacción inmediata de Betular: "No, me quiero ir".

Durante las entrevistas individuales, ambas reflexionaron sobre el plato que les tocó. "A la romana me suena a pomarola", dijo La Joaqui, y Momi, entre risas, agregó: "A mí también".

