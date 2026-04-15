Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde...

Además, remarcaron que los dispositivos más antiguos ya no pueden garantizar una reproducción fluida de contenidos en alta calidad, lo que afecta directamente la experiencia del usuario.

En este contexto, quienes intenten acceder desde equipos incompatibles recibirán un mensaje claro y directo: “Esta app no es compatible con tu dispositivo”. Para muchos, será el primer indicio de que su tecnología ha quedado obsoleta.

Celulares que se quedarán sin acceso

Uno de los cambios más significativos se dará en el segmento móvil. La nueva versión de la app exigirá requisitos mínimos que dejan afuera a una amplia gama de teléfonos populares de la última década.

En el caso de Android, será obligatorio contar con la versión 7.0 o superior, aunque la propia plataforma recomienda Android 9.0 para un rendimiento óptimo. Por el lado de Apple, el requisito es aún más exigente: solo los dispositivos compatibles con iOS 17 o versiones posteriores podrán seguir utilizando la aplicación sin inconvenientes.

Esto implica que varios modelos icónicos quedarán automáticamente fuera del servicio. Entre los más afectados se encuentran:

iPhone X y todos los modelos anteriores

Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2 y Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5, LG Optimus L7 y LG G2

Sony Xperia Z, Sony Xperia Z1 y Sony Xperia E3

Estos dispositivos, que en su momento marcaron tendencia, hoy quedan relegados por la evolución del software y las nuevas exigencias del ecosistema digital.

Televisores inteligentes también afectados

La actualización no solo impacta en teléfonos móviles. Los televisores inteligentes y dispositivos de streaming también forman parte del recorte tecnológico.

Entre los equipos que dejarán de ser compatibles se encuentran:

Smart TV de Samsung fabricados entre 2012 y 2015

Modelos de Sony Bravia (series KDL, XBR, W95 y X95)

Televisores de LG y Panasonic anteriores a 2015

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

En estos casos, la aplicación podría dejar de abrirse, funcionar con errores o desaparecer completamente del sistema, lo que imposibilita el acceso al catálogo de contenidos.

Las razones detrás de la decisión

Detrás de esta medida hay múltiples factores técnicos que explican el recorte. Los dispositivos más antiguos presentan limitaciones estructurales que los vuelven incompatibles con las nuevas versiones de la app.

Entre los principales problemas se destacan:

Procesadores de bajo rendimiento , incapaces de ejecutar aplicaciones modernas

, incapaces de ejecutar aplicaciones modernas Memoria RAM insuficiente , lo que provoca cierres inesperados o lentitud

, lo que provoca cierres inesperados o lentitud Sistemas operativos sin soporte , que ya no reciben actualizaciones de seguridad

, que ya no reciben actualizaciones de seguridad Protocolos de seguridad obsoletos, incompatibles con los estándares actuales

Además, el uso de equipos desactualizados representa un riesgo creciente. La falta de parches de seguridad los convierte en blancos fáciles para ataques informáticos, lo que puede comprometer no solo la cuenta del usuario, sino también otros datos sensibles.

En este sentido, la compañía busca alinearse con las mejores prácticas de la industria tecnológica, priorizando la protección de los usuarios por sobre la compatibilidad con dispositivos antiguos.

Cómo saber si tu dispositivo seguirá funcionando

Frente a este escenario, verificar la compatibilidad del dispositivo se vuelve una tarea clave para evitar sorpresas a partir de abril.

Los usuarios pueden hacerlo fácilmente desde la configuración de sus equipos:

En Android:

Ajustes

Acerca del teléfono

Información de software

Versión de Android

En iPhone:

Configuración

General

Información

Versión de software

Si el dispositivo no alcanza Android 7.0 o iOS 17, perderá automáticamente el acceso a la aplicación.

Una transición que refleja el avance tecnológico

Más allá del impacto inmediato, esta decisión refleja una tendencia clara: la tecnología avanza a un ritmo que deja atrás a los dispositivos más antiguos en períodos cada vez más cortos.

El caso de Netflix no es aislado. Muchas plataformas digitales han comenzado a aplicar políticas similares, priorizando rendimiento, seguridad y calidad de servicio por sobre la compatibilidad universal.

Para los usuarios, esto implica un desafío constante: mantener sus dispositivos actualizados para no quedar fuera del ecosistema digital.

Qué alternativas tienen los usuarios afectados

Ante la imposibilidad de utilizar la app en dispositivos antiguos, existen algunas alternativas que pueden extender la vida útil del acceso:

Utilizar navegadores web compatibles desde computadoras

Conectar dispositivos externos más modernos (como TV Box o dongles)

Actualizar el sistema operativo si el equipo lo permite

Considerar la renovación del dispositivo

Sin embargo, en muchos casos, la única solución definitiva será migrar a equipos más recientes.

Un cambio inevitable en la era del streaming

La decisión de Netflix marca un punto de inflexión para millones de usuarios en todo el mundo. Si bien puede generar incomodidades en el corto plazo, responde a una lógica inevitable en un entorno tecnológico en constante evolución.

El mensaje es claro: la era del streaming de alta calidad exige dispositivos a la altura de las nuevas demandas digitales. Y en ese camino, algunos equipos quedarán, inevitablemente, en el pasado.