Catherine Fulop mostró cómo está tras confirmar que tiene que operarse por la caída en el show de Erreway

"Está todo súper bien, pero me tienen que operar. Se me cortó un tendón y los ligamentos", manifestó Cathy en una nota con Intrusos (América TV), donde precisó que el 27 de noviembre le realizarán dicha intervención.

En su cuenta de Instagram, la artista mostró cómo está, contó que recibió el día de la madre en Miami y se mostró feliz por el ramo de flores que recibió de sus hijas.

Embed

¿Qué dijo Cathy Fulop de la cirugía que tiene que realizarle?

Catherine Fulop deberá pasar por el quirófano después de sufrir una fuerte caída durante uno de los shows del grupo Erreway.

La actriz venezolana confirmó que el 27 de noviembre será operada del hombro derecho tras sufrir una lesión provocada por el golpe que se dio al caer desde el borde del escenario hacia abajo, mientras compartía escena con Camila Bordonaba.

El accidente ocurrió hace algunas semanas, pero el dolor persistió con el paso del tiempo. Por ese motivo, Catherine Fulop realizó una consulta médica y, luego de los estudios correspondientes, se determinó que debe operarse.

En comunicación telefónica con Intrusos (América TV), la actriz contó cómo se encuentra de salud: “Está todo súper bien. Vine con el hombro roto y no pasa nada, pero no quiero estar a medio andar. Se me cortó un tendón y los ligamentos”.

“Como yo entreno, no quiero vivir así porque perdés movilidad y fuerza. Además, tengo que cargar a mi nieta”, dijo, haciendo referencia al embarazo de Oriana Sabatini y al nacimiento del bebé que se espera para marzo.

Fulop precisó que, al momento del golpe, no sintió tanto dolor y que a los pocos días ya tenía un viaje programado a Japón. Al regresar al país, el malestar físico continuaba de manera persistente y decidió consultar a un médico.

“La adrenalina no me dejó sentir lo fuerte que había sido. Tengo el umbral del dolor alto. A los días me iba a Japón y todos esos movimientos de las valijas y todo me fueron empeorando el brazo; me dolía, no tenía fuerza”, indicó.

Y explicó: “Cuando llegué a Buenos Aires ya era insoportable el dolor y decidí hacerme los estudios. El 27 de noviembre se está programando la operación, ya que tienen que pasar cinco semanas para que se desinflame. Igual sigo entrenando”.

“Fue un descuido mío la caída. Me habían advertido y había visto el escalón. Lo que pasa es que soy bastante atolondrada, me caí de distraída”, concluyó Catherine Fulop sobre su accidente.