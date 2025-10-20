"Sabemos quién fue": la fuerte denuncia de Brisa, la melliza de Thiago Medina, tras sufrir un robo en su baby shower

El posteo, que se viralizó rápidamente, generó todo tipo de repercusiones sobre la identidad del presunto responsable.

babyshower brisa

Cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse del polémico comentario de Martín Cirio

En los últimos días, Martín Cirio volvió a estar en el centro de la controversia en redes sociales luego de lanzar comentarios filosos y provocadores sobre el aspecto físico de Thiago Medina. El joven había estado internado durante casi cuatro semanas tras un accidente grave en moto que puso en riesgo su vida.

"Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...", fue el comentario que hizo en su stream.

Además, entre carcajadas y fiel a su estilo provocador, sumó: "Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", lo que generó una ola de críticas en redes. Frente a esto, Daniela Celis relató cómo reaccionó Thiago cuando le transmitió lo que Cirio había dicho, y también reveló que el influencer se comunicó con ella para dar explicaciones y pedir disculpas.

“Lo vi. Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera. Entendemos también el humor de él, he ido a varios streams de él”, expresó la mamá de Laia y Aimé en una entrevista con el programa Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Me gustó la actitud de las disculpas”, remarcó Pestañela. Por su parte, Flor de la V opinó: "Qué buen gesto que tuvo, si vos ves los streams de él maneja ese humor y se nota que no tuvo mala intención, habla bien de él (de disculparse)".

En ese momento, Daniela Celis compartió cómo reaccionó Thiago al enterarse de lo ocurrido: “De hecho cuando me llama y me manda mensajitos para pedirme disculpas (Cirio), le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado él, no sabía nada".

"Yo le quería decir porque estuvo del otro lado él. Thiago está queriendo estar bien. Quiere recuperarse para poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único requisito. No le importa más nada en el mundo, el paró, volvió a vivir”, dijo, restándole importancia a la polémica que se había generado.

Respecto al estado de salud de Thiago Medina, Daniela agregó: "Mucha paciencia nos dicen, Thiago es un toro porque no sabemos cómo salió de ahí todavía, así que si Dios quiere en un mes ya va poder recuperar su vida de vuelta normal. Pero con mucha rehabitalitación, ejercios y kinesiología, todo un proceso".