En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Dólar
Policía
Tutorial

Cómo detectar dólares falsos: la recomendación de la Policía Federal

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos

La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos. La iniciativa, publicada en sus redes sociales, se basa en un método sencillo resumido en la consigna: “Tocá, mirá y girá”.

Leé también La estafa con inteligencia artificial que crece y puede engañar a cualquiera
La estafa con inteligencia artificial que crece y puede engañar a cualquiera

El objetivo es que cualquier persona pueda identificar rápidamente señales de billetes apócrifos y evitar fraudes, en un contexto donde circula cada vez más moneda extranjera en el país.

Embed
  • Tocá: Al sostener el billete, se debe sentir la textura del papel y el relieve de los números y figuras. Los dólares auténticos presentan un papel firme y rugoso, con detalles en relieve difíciles de reproducir.

  • Mirá: Colocando el billete a contraluz se pueden ver marcas de agua y el hilo de seguridad, que incluyen la inscripción del valor del billete y la palabra “USA”. Los billetes falsos suelen carecer de estos elementos o presentarlos de forma defectuosa.

  • Girá: Al inclinarlo, ciertos detalles cambian de color o muestran efectos visuales específicos, como ocurre en los billetes de 100 dólares con su banda de seguridad y el hilo 3D.

Esta guía forma parte de un programa aprobado por el Ministerio de Seguridad que busca estandarizar la detección de moneda falsificada. Además de dólares, también se pueden aplicar procedimientos similares para identificar pesos y euros falsos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Policía
Notas relacionadas
Alerta jubilados y AUH: ANSES confirmó intentos de estafa y dio recomendaciones clave
El dólar mayorista rebotó durante la jornada de este martes y cortó su racha bajista
El dólar mayorista cayó por sexta jornada consecutiva y el Central aprovechó para sumar reservas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar