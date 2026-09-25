Beto Casella reveló qué le dijo el Negro Oro días antes de su muerte: "Le escribí de la nada"

Este viernes se conoció la triste noticia de la muerte de Oscar González Oro a los 74 años, referente de la radio. El conductor estaba instalado hace años en Uruguay y con su voz marcó un estilo inconfundible frente al micrófono.
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Beto Casella habló en Intrusos sobre la reciente conversación que tuvo con el Negro Oscar González Oro días antes de su muerte a los 74 años.
Este viernes se conoció la triste noticia de la muerte de Oscar González Oro a los 74 años, referente de la radio. El conductor estaba instalado hace años en Uruguay y con su voz marcó un estilo inconfundible frente al micrófono.
En diálogo con Intrusos (América Tv), Beto Casella recordó la reciente conversación que mantuvo a través de mensajes con su amigo justo el día sábado, donde contó que se le ocurrió escribirle para saber cómo estaba.
"Acá estamos con esta noticia que nos sorprendió tanto", dijo de entrada el conductor de BTV. Y explicó por qué le nació contactar al Negro Oro después de un tiempo sin saber noticias de él.
"De nada no es que vi un posteo de él o algo, yo soy así, se me cruza de la cabeza de la nada y le escribí solamente para saber cómo andaba. Fue todo por mensaje de WhatsApp. Son cosas que le pones a un amigo", precisó Beto Casella.
El conductor explicó que la charla fue rápida y algún intercambio de mensajes donde el Negro Oro le contó de algunos inconvenientes que tenía en su salud.
"Me contaba que tenía problemas para moverse y el resto bien. Yo creo que para un tipo tan activo como él, de carácter y que siempre regaló salud, vaya a saber el proceso emocional que vas teniendo cuando ya tu cuerpo no te responde", aseguró Beto Casella.
Y recordó los años exitosos del Negro Oro en radio que marcaron una época en el medio: "Cuando se vende la radio se va Longobardi y mucha gente se fue con él. Fue otra especie de golpe emocional profesionalmente como le pegó a todos. Tenía determinado perfil ideológico que encajaba con el pensamiento de mucha gente", destacó.
Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre de 2026 en su casa de Punta del Este, Uruguay, a los 74 años.
El conductor se radicó en Uruguay en agosto de 2020, en plena pandemia, buscando una vida más tranquila y alejada del ritmo intenso de Buenos Aires.
Vivió en la zona de El Chorro, cerca de Punta del Este, en una casa con mucho verde y cerca del mar, donde acondicionó un espacio para grabar entrevistas.
Aunque se retiró formalmente de los medios en marzo de 2021 (tras 35 años de trayectoria), nunca se desconectó del todo: hizo entrevistas, colaboraciones puntuales y proyectos periodísticos desde Uruguay, y llegó a conducir temporalmente un programa de televisión en 2023.
En el último tiempo, la salud del conductor se vio afectada debido a problemas respiratorios, antecedentes cardiácos y dificultad para trasladarse.