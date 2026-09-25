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Los mensajes premonitorios de Oscar González Oro antes de morir: "El final se acerca"

El periodista Oscar González Oro tenía 74 años y desde la pandemia vivía en Punta del Este, donde buscó alejarse del ritmo cotidiano. Sus últimos posteos en redes dejaron mensajes melancólicos que anticipaban su final.

25 sept 2026, 14:36
Los mensajes premonitorios de Oscar González Oro antes de morir: “El final se acerca”

Los mensajes premonitorios de Oscar González Oro antes de morir: “El final se acerca”

Los mensajes premonitorios de Oscar González Oro antes de morir: “El final se acerca”

Los mensajes premonitorios de Oscar González Oro antes de morir: “El final se acerca”

Este viernes se conoció una triste noticia que conmocionó al mundo de los medios: murió Oscar González Oro, histórico periodista y locutor que durante décadas acompañó a miles de oyentes a través de la radio y que quedó grabado en la memoria popular con su inconfundible latiguillo “Dale gassss”.

Después de alejarse de los medios a comienzos de 2021, el periodista había elegido cambiar de vida y radicarse en Punta del Este, Uruguay. Allí buscó disfrutar de una existencia más tranquila, alejado de la vorágine laboral y en contacto permanente con la naturaleza.

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Sin embargo, durante los últimos meses, el recordado “Negrito” había vuelto a estar en el centro de la escena, aunque esta vez por una serie de publicaciones que generaron preocupación entre quienes lo seguían. Desde sus redes sociales, Oscar González Oro había compartido distintos mensajes en los que hablaba de su propia muerte y dejaba frases que fueron interpretadas como una despedida.

En uno de esos posteos, el periodista había escrito: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”.

Pero aquel no fue el único mensaje que despertó incertidumbre. En otra publicación, también había dejado una particular reflexión: “Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma”. El posteo había sido realizado en junio de 2025 y volvió a generar preocupación tiempo después, cuando Oscar retomó ese tipo de expresiones en enero de este año.

En aquella oportunidad, el locutor había manifestado: “Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz”. Sus palabras volvieron a poner el foco en el particular momento personal que atravesaba.

Qué análisis había hecho Oscar González Oro sobre el lugar que ocupó su profesión por sobre su familia

A lo largo de su trayectoria, González Oro había reconocido en varias oportunidades que la radio ocupaba un lugar fundamental en su vida. Sin embargo, también había hablado con cierta autocrítica sobre el tiempo que no pudo compartir con su familia debido a su extensa carrera profesional. “Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones, pero no sé si crie a mis hijos. Son hermosos, maravillosos, sanos, inteligentes y quieren superarse todos los días y yo me los perdí, pero no lo quiero perder más”, había expresado.

En ese mismo sentido, había dejado en claro cuáles eran sus prioridades para los últimos años de su vida: “Mi vida es la radio, pero también lo son Agustín y Pablo. No sé cuánto me quede, pero lo mucho o lo poco quiero compartirlo con ellos, quiero verlos, participar de sus vidas diarias”, sostuvo al aire de su programa.

Finalmente, después de cinco años instalado en Punta del Este, Oscar González Oro murió este 25 de septiembre a los 74 años. La noticia fue confirmada en medio de la conmoción del ambiente periodístico. Daniel Hadad, uno de sus amigos y colegas del medio, se refirió a los últimos tiempos del locutor y señaló: “Ha padecido una enfermedad durante mucho tiempo”.

     

 

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