Previsional
ANSES
AUH
Beneficio

ANSES confirmó el aumento para la AUH por Discapacidad para octubre 2025

El organismo previsional anunció un aumento del 1,9% para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, que se actualiza todos los meses según la fórmula de movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad, que comenzarán a regir desde octubre de 2025. La suba se aplicará de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, establecida en el Decreto 274/24, que dispone aumentos mensuales en base al índice de inflación informado por el INDEC.

Leé también AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento
AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

La AUH por Discapacidad está dirigida a familias que tengan a su cargo hijos con algún tipo de discapacidad, sin límite de edad.

Este beneficio tiene como objetivo garantizar un ingreso mensual para cubrir necesidades básicas y fomentar la inclusión, el acceso a la educación, la salud y otros derechos esenciales.

Requisitos para acceder al beneficio

Para cobrar la AUH por Discapacidad es necesario cumplir con los siguientes requisitos establecidos por ANSES:

  • Tener actualizados los datos familiares en ANSES: la información de padres, tutores e hijos debe estar registrada correctamente en la base de datos del organismo, con DNI, partidas de nacimiento y vínculos familiares.
  • Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente: este documento acredita oficialmente la discapacidad del niño o niña y debe estar actualizado.
  • Gestionar la autorización en ANSES: además del CUD, es obligatorio realizar un trámite especial que habilita el cobro de la asignación.

Una vez cumplidos estos pasos, el beneficio se paga todos los meses y no tiene tope de edad mientras continúe vigente el CUD.

image.png
El organismo previsional anunció un aumento del 1,9%. Foto: Anses.

El organismo previsional anunció un aumento del 1,9%. Foto: Anses.

Monto de la AUH por Discapacidad en octubre 2025

Con el aumento del 1,9%, el monto total de la AUH por Discapacidad pasa de $374.745 a $381.865 desde octubre de 2025.

Sin embargo, ANSES paga mes a mes el 80% de la prestación, lo que equivale a $299.796, mientras que el 20% restante queda retenido y solo se libera una vez al año cuando la familia presenta la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor.

