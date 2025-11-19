A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
Lanzamiento

Desde las tierras norteñas llega URIEL "El Chango Vocos", cantautor salteño de pop fusión folclore

Desde las tierras norteñas llega URIEL “El Chango Vocos”, cantautor salteño de pop fusión folclore, una voz nueva que trae el pulso de la tierra a los escenarios contemporáneos. Su música nace del sentir cotidiano y popular del argentino común: el que ama, trabaja, lucha y sueña. Con letras profundas y sensibles, Uriel entrelaza sonidos andinos, criollos y modernos, logrando una identidad artística fresca, honesta y conmovedora.

19 nov 2025, 17:10
Captura de pantalla 2025-11-19 a la(s) 5.10.28 p. m.
Captura de pantalla 2025-11-19 a la(s) 5.10.28 p. m.

Desde las tierras norteñas llega URIEL “El Chango Vocos”, cantautor salteño de pop fusión folclore, una voz nueva que trae el pulso de la tierra a los escenarios contemporáneos. Su música nace del sentir cotidiano y popular del argentino común: el que ama, trabaja, lucha y sueña. Con letras profundas y sensibles, Uriel entrelaza sonidos andinos, criollos y modernos, logrando una identidad artística fresca, honesta y conmovedora.

Embed

Hoy presenta “Raíces”, su nuevo álbum compuesto por seis canciones que recorren distintas fibras emocionales:

  • Ojos Rojos
  • Perfume
  • Perdido (con Andrés Gonzaleez)
  • Nada
  • Nudo
  • Fuerza

“Raíces” es un viaje hacia adentro. Un abrazo a su historia y a la historia de todos: la familia, el amor, los errores, la nostalgia, la esperanza. Es una obra que dialoga con la tradición, pero que respira aire actual, urbano y cercano.

Con varios años de camino, Uriel ha logrado destacarse por su versatilidad y autenticidad. Sus presentaciones combinan música, representación teatral, vestuario, charlas e improvisaciones, generando un vínculo directo y vivo con el público. Se ha presentado en festivales, peñas y escenarios del norte y del país, llevando su identidad a cada paso y dejando huella en quienes lo escuchan.

Embed - URIEL "EL CHANGO VOCOS" - PERFUME

En sus canciones se sienten las emociones de un hombre común, padre, esposo y laburante, que pone el corazón en lo que hace. Por eso su música identifica, abraza y resuena. Cada canción es una ventana a su mundo y, al mismo tiempo, un espejo del nuestro.

Su obra está disponible en todas las plataformas digitales, y su canal de YouTube cuenta con videoclips y registros en vivo que reflejan la fuerza de su propuesta escénica. Uriel es, hoy, una promesa marcada por la raíz y el futuro, parte de la nueva generación que renueva el folclore sin perder el alma. Produce sus canciones en el Estudio Salteño Cuna de cantores "El socavon" junto a Nahuel Peyrote y Giovanni Russo, sus productores musicales, proponen una nueva ola de sonidos dignos de ser escuchados.

Embed - Uriel "EL CHANGO VOCOS" - FUERZA

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto