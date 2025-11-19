Desde las tierras norteñas llega URIEL "El Chango Vocos", cantautor salteño de pop fusión folclore

Con varios años de camino, Uriel ha logrado destacarse por su versatilidad y autenticidad. Sus presentaciones combinan música, representación teatral, vestuario, charlas e improvisaciones, generando un vínculo directo y vivo con el público. Se ha presentado en festivales, peñas y escenarios del norte y del país, llevando su identidad a cada paso y dejando huella en quienes lo escuchan.

Embed - URIEL "EL CHANGO VOCOS" - PERFUME

En sus canciones se sienten las emociones de un hombre común, padre, esposo y laburante, que pone el corazón en lo que hace. Por eso su música identifica, abraza y resuena. Cada canción es una ventana a su mundo y, al mismo tiempo, un espejo del nuestro.

Su obra está disponible en todas las plataformas digitales, y su canal de YouTube cuenta con videoclips y registros en vivo que reflejan la fuerza de su propuesta escénica. Uriel es, hoy, una promesa marcada por la raíz y el futuro, parte de la nueva generación que renueva el folclore sin perder el alma. Produce sus canciones en el Estudio Salteño Cuna de cantores "El socavon" junto a Nahuel Peyrote y Giovanni Russo, sus productores musicales, proponen una nueva ola de sonidos dignos de ser escuchados.