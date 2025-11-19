T. Maffia, el artista argentino que brilló en Barcelona lanzó sus nuevas canciones

Desde el inicio del proyecto, T. Maffia trabaja junto a Valentina Wang (@valenwang), estilista, diseñadora y productora de moda, con quien construye su identidad estética y estilísmo. Su equipo de trabajo está tambien integrado por Juan Ignacio Maria (@byjuanignacio) en la dirección audiovisual del proyecto, y Santiago Pagnotta (@imkorpo) en el diseño gráfico de su universo visual.

Además, T. Maffia participa activamente en la búsqueda de referencias y decisiones estéticas, gracias a su experiencia como productor y creativo para otros artistas y marcas.

Su enfoque visual combina elementos de la cultura pop punk de los 2000s, la estética de MTV, y referencias del cine y la moda alternativa, generando una imagen coherente con su universo musical. Cada lanzamiento está acompañado por una narrativa visual pensada en detalle, desde sesiones de fotos hasta videoclips y piezas gráficas, lo que refuerza su identidad artística y propone una experiencia integral para su audiencia

ÚLTIMO LANZAMIENTO: “PRENDIDO FUEGO”

Maffia colabora con Franco Marpegán en “PRENDIDO FUEGO”, un tema que canaliza la energía cruda y el desencanto de una generación que no se conforma. Con guitarras al frente, referencias como Queens of the Stone Age y Blur, y una lírica que mezcla ironía y rebeldía, la canción captura el espíritu del rock y la argentinidad.

La letra “escrita mano a mano en el estudio” habla de la rutina, el hastío y la necesidad de romper con lo establecido. La colaboración refleja una química natural entre dos músicos que comparten influencias, actitud y una misma urgencia por volver a hacer rock.

El vínculo entre ambos artistas nació de manera orgánica. “Nos conocimos por una amiga en común, pero lo que realmente nos unió fue la música. Franco fue guitarrista de mi banda para una fecha en Camping en marzo de este año, y desde ahí todo fluyó, la colaboración era inminente, iba a pasar”, cuenta T. Maffia.

Embed - T. Maffia - ROTO Y ENTERO (Official Video)

El videoclip de “Prendido Fuego” fue dirigido por Juani María, y plasma visualmente la energía del tema en una propuesta cargada de con trastes. Rodado en blanco y negro, con luces in tensas y sombras profundas, el video combina la estética de un fashion film con la crudeza de un videoclip punk de los 90s, donde el movi miento y la actitud son protagonistas.

Maffia y Franco Marpegán desatan su performance entre miradas intensas, poses minimalistas y explosiones de energía. La narrativa visual se apoya en paneos rápidos, encuadres y velocidades dinámicas, que transmiten rebeldía, desenfreno y una estética cargada de identidad. Juani María propone una mirada cinematográfica que combina moda, música y punk con un video que se mueve entre la provocación y la rebeldía

FECHA DOBLE EN VIVO – MOSCÚ ESPACIO CULTURAL

Para acompañar el lanzamiento, T. Maffia y Franco Marpegán presentarán “Prendido Fuego” en una fecha doble el 12 de diciembre en Moscú Espacio Cultural (Scalabrini Ortiz 343).

Será un show de dos turno donde ambos artistas se presentarán con su repertorio y banda propia, con la estética y energía cruda que define la colaboración.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline: Passline - Franco Marpegan y Tobi Maffia en Moscú