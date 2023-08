Confirmadísimo: el actor de Netflix Ahn Bo-hyun y la mega estrella del K-pop están en pareja

image.png

Ante la magnitud de la noticia y el interés del público, las agencias que representan a ambos artistas, YG Entertainment en el caso de Jisoo, lanzaron comunicados solicitando respeto y discreción en el tratamiento de la información sobre la pareja. "Se están conociendo poco a poco con buenos sentimientos. Estaríamos agradecidos si los tratan con calidez", pidió la agencia de la talentosa cantante.

El sitio local Dispatch, conocido por sus exclusivas sobre celebridades, fue el primero en obtener imágenes de la pareja. Aunque en las fotos no aparecen juntos, se puede ver al actor saliendo del edificio donde reside la estrella del K-pop, lo que avivó aún más la especulación y el entusiasmo de los fans.

Ahn Bo-hyun, con 35 años, ha construido una impresionante carrera como actor y modelo en la industria del entretenimiento surcoreano. Su popularidad explotó mundialmente gracias a su participación en diversos k-dramas que se han vuelto éxitos en Netflix, como "My Only Song", "See You in My 19th Life", "My Runway", "My Name", "Itaewon Class" y "Her Private Life".

Por otro lado, Jisoo, una de las integrantes del aclamado grupo de K-pop BLACKPINK, es reconocida como una de las artistas más populares y queridas en la escena del K-pop. Con más de 74 millones de seguidores, la joven cantante ha acumulado un masivo fandom tanto en Corea del Sur como en el extranjero. El grupo BLACKPINK ha sido uno de los puntales del K-pop desde mediados de los años 90, y Jisoo ha sido una parte vital de su éxito.

La noticia de su romance ha llamado la atención debido a las estrictas regulaciones impuestas por algunas agencias del K-pop, que incluyen cláusulas que limitan la vida personal de las idols. La compañía YG Entertainment, que representa a BLACKPINK, tiene una de estas regulaciones más polémicas, que prohíbe a sus artistas tener relaciones sentimentales sin control absoluto de la agencia. La confirmación pública de la relación entre Ahn Bo-hyun y Jisoo ha dejado entrever que la pareja ha decidido enfrentar estos desafíos juntos, desafiando las convenciones y mostrando un amor a prueba de todas las dificultades.

El mundo del entretenimiento coreano y los fanáticos de ambos artistas siguen expectantes ante la evolución de esta nueva y emocionante relación que ha capturado la atención de todos.