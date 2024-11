Conmoción por la muerte de la estrella surcoreana de Netflix: Song Jae Rim

El cuerpo de Song fue descubierto por un amigo cercano, quien había planeado encontrarse con él para almorzar ese día, informó la policía de Seongdong, en Seúl. Un portavoz de las autoridades comentó a CNN que no se hallaron indicios de criminalidad en la escena y que se encontró una nota en el lugar. “Nuestra investigación inicial no ha revelado señales de actividad criminal”, detalló el oficial. “Dado que la familia no deseaba una autopsia, el fallecido será transferido a la custodia de sus seres queridos”. Las autoridades agregaron que seguirán los procedimientos estándar para investigar la causa de la muerte.