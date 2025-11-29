Cortisol elevado: cuáles son los síntomas y qué hacer para bajarlo

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, fundamental para la adaptación al estrés y el equilibrio fisiológico.
El cortisol es la hormona del estrés que regula la energía, la alerta y el descanso. Cuando sus niveles se mantienen elevados de forma sostenida, pueden afectar la salud física y mental.
El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, fundamental para la adaptación al estrés y el equilibrio fisiológico.
El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, fundamental para la adaptación al estrés y el equilibrio fisiológico.
Su liberación sigue un ritmo circadiano, lo que permite coordinar la energía, la alerta y el descanso. Cuando este ciclo se interrumpe de forma sostenida, el organismo puede sufrir consecuencias negativas para la salud.
Durante la mañana, justo al despertar, el cortisol alcanza su pico máximo, favoreciendo la activación del organismo para afrontar las demandas físicas y emocionales del día. A lo largo de la jornada, la hormona disminuye progresivamente y por la noche sus niveles deberían ser bajos, lo que permite un sueño reparador y la recuperación física y mental. Este patrón indica un adecuado funcionamiento del eje endocrino.
Fatiga constante a pesar de dormir lo suficiente
Dificultad para concentrarse o mantener la atención
Aumento de peso, especialmente en la zona abdominal
Alteraciones del sueño, como insomnio o despertar frecuente
Irritabilidad, ansiedad o cambios de humor
Presión arterial alta o cambios en la glucosa sanguínea
Para determinar si los niveles de cortisol están fuera del rango esperado se utilizan diversas pruebas clínicas. Entre ellas se incluyen análisis de sangre, generalmente comparando valores matutinos y nocturnos, y la recolección de orina de 24 horas, que permite estimar la producción diaria total de la hormona.
También se emplean pruebas de saliva, especialmente en horarios nocturnos, para verificar si los niveles de cortisol disminuyen como corresponde. Otra herramienta es la prueba de supresión con dexametasona, que evalúa la capacidad del organismo para inhibir la producción hormonal cuando se le indica.
Diversos estudios publicados en PubMed, MDPI y ScienceDirect respaldan los efectos de estas intervenciones sobre los niveles de cortisol.
Prácticas de relajación y mindfulness, respiración consciente.
Ejercicio físico moderado y regular, incluyendo caminatas y ejercicios aeróbicos.
Sueño adecuado y regularidad en los horarios de descanso.
Alimentación balanceada, con proteínas, grasas saludables y vegetales, limitada en azúcares refinados
Apoyo psicológico o terapéutico en casos de estrés emocional sostenido.