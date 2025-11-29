En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Salud
Salud

Cortisol elevado: cuáles son los síntomas y qué hacer para bajarlo

El cortisol es la hormona del estrés que regula la energía, la alerta y el descanso. Cuando sus niveles se mantienen elevados de forma sostenida, pueden afectar la salud física y mental.

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, fundamental para la adaptación al estrés y el equilibrio fisiológico.

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, fundamental para la adaptación al estrés y el equilibrio fisiológico.

Leé también Cansancio o estrés: qué vitamina puede faltarte y cómo solucionarlo
La vitamina B12, también conocida como cobalamina, cumple un rol esencial en el organismo

Su liberación sigue un ritmo circadiano, lo que permite coordinar la energía, la alerta y el descanso. Cuando este ciclo se interrumpe de forma sostenida, el organismo puede sufrir consecuencias negativas para la salud.

Durante la mañana, justo al despertar, el cortisol alcanza su pico máximo, favoreciendo la activación del organismo para afrontar las demandas físicas y emocionales del día. A lo largo de la jornada, la hormona disminuye progresivamente y por la noche sus niveles deberían ser bajos, lo que permite un sueño reparador y la recuperación física y mental. Este patrón indica un adecuado funcionamiento del eje endocrino.

Cómo detectar los altos niveles de cortisol

Fatiga-y-estrés

  • Fatiga constante a pesar de dormir lo suficiente

  • Dificultad para concentrarse o mantener la atención

  • Aumento de peso, especialmente en la zona abdominal

  • Alteraciones del sueño, como insomnio o despertar frecuente

  • Irritabilidad, ansiedad o cambios de humor

  • Presión arterial alta o cambios en la glucosa sanguínea

Para determinar si los niveles de cortisol están fuera del rango esperado se utilizan diversas pruebas clínicas. Entre ellas se incluyen análisis de sangre, generalmente comparando valores matutinos y nocturnos, y la recolección de orina de 24 horas, que permite estimar la producción diaria total de la hormona.

También se emplean pruebas de saliva, especialmente en horarios nocturnos, para verificar si los niveles de cortisol disminuyen como corresponde. Otra herramienta es la prueba de supresión con dexametasona, que evalúa la capacidad del organismo para inhibir la producción hormonal cuando se le indica.

Qué hacer para regular el cortisol

ejercicio-reduce-cortisol.webp

Diversos estudios publicados en PubMed, MDPI y ScienceDirect respaldan los efectos de estas intervenciones sobre los niveles de cortisol.

  • Prácticas de relajación y mindfulness, respiración consciente.

  • Ejercicio físico moderado y regular, incluyendo caminatas y ejercicios aeróbicos.

  • Sueño adecuado y regularidad en los horarios de descanso.

  • Alimentación balanceada, con proteínas, grasas saludables y vegetales, limitada en azúcares refinados

  • Apoyo psicológico o terapéutico en casos de estrés emocional sostenido.

  • Prácticas de desarrollo espiritual: creencias religiosas.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Salud
Notas relacionadas
Sin meditación ni técnicas de relajación: cómo liberar el estrés del cuerpo
Eyaculación precoz: cuál es el tiempo "ideal" que debe durar el acto sexual, según la ciencia
Hongos en las uñas de los pies: cómo prevenir y cuáles son los tratamientos naturales más eficaces

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar