Cómo detectar si alguien está espiando tu WhatsApp en simples pasos, gratis y sin bajar otra app

Abrir WhatsApp y pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción Dispositivos vinculados .

. Revisar la lista de sesiones abiertas.

Si detectás un dispositivo extraño o que no reconocés, tocar sobre él y elegir Cerrar sesión.

Esta acción desconectará de inmediato al posible intruso y evitará que siga accediendo a tus mensajes o archivos. Es una de las formas más efectivas para detectar si alguien está espiando tu WhatsApp sin instalar aplicaciones externas ni recurrir a servicios de terceros.

WhatsApp

Cómo pueden acceder a tu cuenta desde WhatsApp Web

La versión de escritorio es una de las herramientas más prácticas para trabajar, pero también una de las puertas más vulnerables. Si dejas tu sesión abierta en una computadora compartida o si alguien escanea el código QR de tu WhatsApp, esa persona puede acceder a todas tus conversaciones desde el navegador.

Lo más preocupante es que la aplicación no envía alertas inmediatas sobre estas conexiones. El espionaje puede mantenerse activo durante horas o incluso días sin que el usuario lo advierta. Por eso, revisar con frecuencia la sección Dispositivos vinculados y cerrar las sesiones inactivas es una práctica fundamental para la privacidad.

Cómo hacer una llamada en WhatsApp desde una computadora

Las medidas más efectivas para blindar tu cuenta de WhatsApp

Activar la Verificación en Dos Pasos: desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, puedes establecer un código de seis dígitos o activar la autenticación biométrica mediante huella o reconocimiento facial. Esto impide que cualquier persona acceda a tu cuenta aunque tenga tu teléfono o el código QR. Mantener la aplicación actualizada: las nuevas versiones corrigen vulnerabilidades que los hackers podrían aprovechar. Asegúrate de tener siempre la última actualización disponible en Google Play o App Store. Desconfiar de enlaces sospechosos: el phishing sigue siendo una de las tácticas más usadas para robar credenciales. Evita abrir enlaces o archivos de remitentes desconocidos y no compartas tu código de verificación con nadie. Instalar un antivirus confiable: un software de seguridad actualizado puede detectar comportamientos anómalos, troyanos o aplicaciones espía antes de que causen daño. Cerrar la sesión de WhatsApp Web después de cada uso: un simple descuido en una computadora ajena puede exponer toda tu información. Cierra siempre las sesiones abiertas y revisa la lista de dispositivos cada cierto tiempo.

WhatsApp

Qué hacer si sospechás que alguien espía tu WhatsApp

Si notás comportamientos extraños en tu cuenta, lo más recomendable es cerrar todas las sesiones activas desde el menú de dispositivos vinculados, cambiar el PIN de verificación y contactar al soporte técnico de WhatsApp para reportar la posible intrusión.

También es aconsejable desinstalar la app, reiniciar el teléfono y volver a iniciar sesión con el mismo número, lo que suele invalidar cualquier acceso previo. En caso de haber compartido archivos sensibles, conviene informar a los contactos cercanos y evitar que el atacante use esa información para extorsión o engaño.