Cuánto cuesta tramitar el DNI y el pasaporte en septiembre de 2026 en Argentina

Tras la actualización de los cuadros tarifarios aplicada en marzo, los trámites para obtener o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte mantienen en agosto los valores vigentes en todo el país.
El costo para obtener o renovar el DNI y el pasaporte depende de la modalidad elegida y los tiempos de entrega.
El costo para obtener o renovar el DNI y el pasaporte depende de la modalidad elegida y los tiempos de entrega.
Tras la actualización de los cuadros tarifarios aplicada en marzo, los trámites para obtener o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte mantienen en agosto los valores vigentes en todo el país.
El DNI común para ciudadanos argentinos tiene un costo de $10.000. Este valor incluye el primer ejemplar por ciudadanía, las actualizaciones obligatorias a los 5, 8 y 14 años, además de las reposiciones por cambio de domicilio, rectificación de datos, extravío o robo.
Se mantiene sin cargo el primer DNI para recién nacidos de hasta 6 meses, siempre que hayan nacido en territorio nacional. En cambio, quienes necesiten el documento con mayor rapidez deberán abonar montos más elevados según la modalidad elegida.
El DNI Exprés, con entrega a domicilio en aproximadamente 96 horas hábiles, cuesta $26.000. El DNI en 24 horas, con retiro en la oficina correspondiente, tiene un valor de $41.000. Por su parte, el DNI al instante, que se entrega entre 2 y 6 horas en oficinas habilitadas, asciende a $57.000.
En el caso de las personas extranjeras con residencia legal en el país, el costo de la primera identificación y sus renovaciones está fijado en $20.000.
El pasaporte ordinario argentino, con entrega regular en el domicilio en un plazo estimado de 30 días hábiles, tiene un valor de $100.000.
Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez existen alternativas más costosas. El Pasaporte Exprés, con entrega entre 48 y 96 horas hábiles, cuesta $200.000. El Pasaporte al instante, con emisión y entrega en pocas horas en sedes y aeropuertos habilitados, asciende a $330.000.
La reposición del pasaporte por errores u omisiones del RENAPER continúa siendo gratuita, siempre que se solicite dentro de los 90 días posteriores a su entrega.
La última actualización también impacta en distintos servicios vinculados que suelen gestionarse junto con la documentación.
La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años cuesta $30.000. La fabricación de credenciales diplomáticas tiene un valor de $31.000. Las copias certificadas y constancias, como datos personales o domicilio, se ubican entre $8.000 y $9.000.