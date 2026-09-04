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Cuánto cuesta tramitar el DNI y el pasaporte en septiembre de 2026 en Argentina

El costo para obtener o renovar el DNI y el pasaporte depende de la modalidad elegida y los tiempos de entrega.

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El costo para obtener o renovar el DNI y el pasaporte depende de la modalidad elegida y los tiempos de entrega.

El costo para obtener o renovar el DNI y el pasaporte depende de la modalidad elegida y los tiempos de entrega.

Tras la actualización de los cuadros tarifarios aplicada en marzo, los trámites para obtener o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte mantienen en agosto los valores vigentes en todo el país.

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El DNI común para ciudadanos argentinos tiene un costo de $10.000. Este valor incluye el primer ejemplar por ciudadanía, las actualizaciones obligatorias a los 5, 8 y 14 años, además de las reposiciones por cambio de domicilio, rectificación de datos, extravío o robo.

Se mantiene sin cargo el primer DNI para recién nacidos de hasta 6 meses, siempre que hayan nacido en territorio nacional. En cambio, quienes necesiten el documento con mayor rapidez deberán abonar montos más elevados según la modalidad elegida.

El DNI Exprés, con entrega a domicilio en aproximadamente 96 horas hábiles, cuesta $26.000. El DNI en 24 horas, con retiro en la oficina correspondiente, tiene un valor de $41.000. Por su parte, el DNI al instante, que se entrega entre 2 y 6 horas en oficinas habilitadas, asciende a $57.000.

En el caso de las personas extranjeras con residencia legal en el país, el costo de la primera identificación y sus renovaciones está fijado en $20.000.

Pasaporte: cuánto cuesta tramitarlo en Argentina en septiembre de 2026

El pasaporte ordinario argentino, con entrega regular en el domicilio en un plazo estimado de 30 días hábiles, tiene un valor de $100.000.

Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez existen alternativas más costosas. El Pasaporte Exprés, con entrega entre 48 y 96 horas hábiles, cuesta $200.000. El Pasaporte al instante, con emisión y entrega en pocas horas en sedes y aeropuertos habilitados, asciende a $330.000.

La reposición del pasaporte por errores u omisiones del RENAPER continúa siendo gratuita, siempre que se solicite dentro de los 90 días posteriores a su entrega.

Qué precio tienen otros trámites

La última actualización también impacta en distintos servicios vinculados que suelen gestionarse junto con la documentación.

La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años cuesta $30.000. La fabricación de credenciales diplomáticas tiene un valor de $31.000. Las copias certificadas y constancias, como datos personales o domicilio, se ubican entre $8.000 y $9.000.

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