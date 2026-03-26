La encontró con su amante, tocó fondo y hoy renació con otro amor: el giro total de un famoso actor

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“Las imágenes hablan por sí solas: salen solos, cena romántica en el barrio chino, abrazos y mimos”, aseguró el panelista, en referencia a una serie de fotos que comenzaron a circular y que alimentaron las versiones de romance. Todo indicaría que, tras el difícil proceso que le tocó atravesar, el actor estaría viviendo un presente mucho más luminoso en lo sentimental.

Superar la ruptura con Emilia Attias no fue un camino fácil, pero con el paso del tiempo logró aceptar que no había posibilidad de reconciliación. Así, poco a poco, retomó su vida y se permitió abrirse nuevamente a una relación.

“Se dedica al arte, es coach ontológica. No sé si de novios, pero está con una joven hermosa. Ella lo acompaña a todos lados, hace rato que vienen saliendo a boliches, a fiestas con amigos”, detalló Flowers, aportando más datos sobre la joven.

Por último, el periodista sumó un comentario que no pasó desapercibido y que encendió el debate: “Es ella… y hay un detalle no menor, que me llamó mucho la atención, es que se parece a Emilia Attias. ¿Se las busca iguales o no está soltando?”. Una frase que, fiel al estilo del espectáculo, dejó abierta la polémica.

Turco Naim con nueva novia - captura Entrometidos

Cuál fue la reciente e incómoda reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias

Claramente, el 2024 marcó un antes y un después en la vida de Turco Naim (57) y Emilia Attias (37), quienes decidieron cerrar definitivamente una historia de amor que se extendió por más de veinte años. De esa relación nació Gina, el lazo que hoy los mantiene conectados pese a haber tomado caminos distintos. Desde la separación, ambos apostaron a reconstruir sus vidas por separado, priorizando siempre el equilibrio y la armonía familiar por el bienestar de su hija.

Lejos de tratarse de una ruptura más dentro del mundo del espectáculo, la noticia generó un fuerte impacto y dio lugar a múltiples especulaciones. Durante varias semanas, no dejaron de circular versiones cruzadas sobre los motivos que habrían desencadenado el final del vínculo: se habló de terceros en discordia, de diferencias que se habrían vuelto insostenibles con el tiempo e incluso del desgaste lógico de una pareja que compartió más de dos décadas. Cabe recordar que su historia comenzó cuando la actriz tenía apenas 20 años, mientras que el humorista transitaba sus 40, una diferencia de edad que siempre estuvo en el centro de la escena mediática.

Tras un prolongado período de silencio y manteniéndose alejado del foco mediático, Turco Naim volvió a aparecer públicamente en una entrevista con Puro Show (El Trece). Allí, el humorista no pudo esquivar las preguntas sobre su expareja y la actualidad del vínculo que mantienen tras la separación. Su reacción fue inmediata y dejó en evidencia cierta incomodidad.

Turco Naim y Emilia Attias (1)

Fue Matías Vázquez quien le consultó de manera directa si existía una buena relación con Emilia Attias, y el clima cambió de inmediato. Intentando descomprimir la situación, el actor lanzó con ironía: "¿Qué Emilia? ¿Emilia Mazzer?", generando un momento de tensión en el estudio.

Sin embargo, rápidamente optó por responder con mayor seriedad: "Sí, todo bien. Somos papás de Gigi que es lo más grande que tenemos los dos, ¿Cómo no vamos a estar bien? Sí. Buena onda", expresó, dejando en claro que, más allá de la separación, el foco está puesto en la crianza compartida.

Ante la evidente incomodidad, Pampito intervino con la intención de cambiar de tema, pero lejos de cerrar el asunto, el propio Turco Naim redobló la apuesta con humor y lanzó: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta", desatando risas y reflejando, una vez más, su estilo frontal incluso en momentos incómodos.