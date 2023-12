image.png Daniela Celis se hizo un retoque estético antes de dar a luz a los gemelos

A pesar de su gusto por lucir uñas largas y esculpidas, Celis optó por un cambio más práctico y funcional para adaptarse a su nueva etapa como madre de gemelas. "Son cortitas y suavecitas. No raspan, no rasguñan ni nada. Me las hago cada veinte días para estar preparada por las dudas, porque todo puede pasar", explicó la exconcursante.

La incertidumbre sobre el momento del parto se hace presente en las palabras de Daniela, quien ha enfatizado en varias ocasiones que su embarazo gemelar es de riesgo, lo que aumenta la posibilidad de que las bebés nazcan antes de la fecha estimada. Ante esta situación, Celis confesó sentirse emocionalmente vulnerable. "Puedo estar cansada, me puede doler todo, pero mis pestañas están intactas", reveló, haciendo alusión a su apodo en el programa televisivo, "Pestañela".

La futura mamá también compartió sus experiencias respecto a las molestias físicas que está experimentando en esta etapa avanzada de su embarazo. Entre lágrimas, mencionó las dificultades que enfrenta día a día. "Estoy con muchas molestias. Lloro todo el tiempo", confesó, describiendo el agotamiento y las incomodidades que está atravesando en esta fase crucial.

Con un seguimiento constante de su embarazo y un enfoque en los detalles prácticos para la llegada de sus hijas, Daniela Celis comparte abiertamente con sus seguidores los desafíos y alegrías de este momento tan especial en su vida.