Daniela Celis sorprendió con un retoque estético antes de que nazcan las gemelas: "Para estar preparada"

"Estamos de 29 semanas, esta panza no para de crecer y nada, yo estoy muy ansiosa. No saben lo que me hice, ya empecé a hacerme las uñas de madre", confesó y mostró a cámara el diseño que eligió en color verde azulado.

Incluso, explicó que tomó ciertos recaudos a la hora de realizarse el servicio por precaución para las bebes. "Son cortitas, suavecitas, no raspan, no rasguñan y no nada. Me hago las uñas cada 20 días para estar preparada porque todo puede pasar", expresó.

La angustia de Daniela Celis en un video al hablar de su embarazo: "No puedo"

Daniela Celis transita la semana 28 de gestación de las gemelas que espera junto a su pareja Thiago Medina y en un video que compartió en Instagram se mostró angustiada y casi al borde del llanto por las cosas cotidianas que ya no puede hacer por su embarazo.

La ex Gran Hermano 2022 reveló la historia detrás de la felicidad por su embarazo a corazón abierto: “Me estaba preparando y dije por qué no compartirles algo que me está pasando con ustedes. Les quería contar que llegó el día que no quería que llegue nunca”, comenzó Pestañela.

Y remarcó: “Esperaba que pase unos meses para que pueda... No me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, medias, atar los cordones, cortar las uñas de los pies”.

“No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo”, reconoció Daniela Celis sobre su presente embarazada y conociendo lo que es esta nueva experiencia en su vida.

Y cerró al respecto: “No todo es el mundo mágico, ideal, hay cosas buenas y cosas... Y llegó el día, te sentís inútil, necesitás ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente. No todo es malo, hay cosas buenas también”.