Quién es la famosa actriz que anunció su casamiento tras 12 años de novia: el video

Embed

Lejos de dejarlo ahí, Rochi Igarzábal redobló la apuesta con otra consulta, fiel a su tono descontracturado: “¿Estás seguro de la decisión que tomaste?”. Sin titubear, Milton Cámara contestó con firmeza: “Sí, obvio”, reafirmando su decisión.

Sin embargo, el momento más profundo llegó después, cuando la actriz bajó un cambio y se permitió una reflexión más íntima sobre la historia que construyeron juntos. “12 años vamos juntos, un montón de tiempo en la vida. Qué emoción tener a toda la gente que queremos toda junta en una misma noche”, expresó, visiblemente movilizada.

Así, la pareja terminó de confirmar que dará el paso que muchos esperaban: sellar su amor tras 12 años de relación. Una historia que creció con el tiempo, que se fortaleció con la familia que formaron y que ahora se prepara para celebrar, rodeados de sus afectos, uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Rochi Igarzábal y Milton Cámara

Qué fue lo más terrible de la relación de Rochi Igarzábal con el ex Casi Ángeles Pablo Martínez

Aunque supo brillar en la pantalla chica como parte del fenómeno juvenil de Casi Ángeles, lo cierto es que Rochi Igarzábal optó con el paso del tiempo por correrse del foco mediático y apostar de lleno a su faceta musical, un ámbito en el que siempre aseguró sentirse tan a gusto como en la actuación.

Pero este verano la artista volvió a quedar en el centro de la escena tras abrir su corazón y revelar que no todo fue tan idílico durante aquellos años de enorme popularidad. Lejos del cuento de hadas que muchos imaginaban, la intensidad de la fama en plena adolescencia tuvo consecuencias difíciles: exposición constante, situaciones de amenaza y episodios de angustia marcaron una etapa que, según sus propias palabras, estuvo atravesada por el miedo y la vulnerabilidad.

En ese mismo período, Rochi Igarzábal entabló una relación con Pablo Martínez, su compañero en la ficción, donde ambos interpretaban a una pareja. Sin embargo, ese vínculo nunca había sido confirmado públicamente fuera de la pantalla. Con el correr del tiempo, él también eligió un camino completamente distinto, alejándose del ambiente artístico, sin presencia en redes sociales y enfocado en la espiritualidad y la escritura.

Embed

Fue en una charla con El Ejército de LAM (Bondi) donde la actriz, hoy de 36 años, decidió revisitar ese capítulo de su vida sentimental. Sin romantizar el pasado, compartió una mirada honesta y directa sobre lo que vivió junto a él, dejando al descubierto aspectos hasta ahora desconocidos.

“No tengo ni idea de dónde está Pablo Martínez, no lo vi más. No fue de mis mejores relaciones: éramos chicos. El tema de la exposición nos jugó una mala pasada. Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular”, expresó sin rodeos.

En esa misma línea, profundizó sobre la dinámica que mantenían: “No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí había una especie de celos, posesión, algo tóxico que te hace sufrir más de lo que disfrutás. Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir, porque fueron varios años los que estuvimos en pareja”.

Finalmente, recordó el punto de quiebre que le permitió tomar distancia: “Cuando terminamos Casi Ángeles y tuvimos el parate antes de comenzar con la banda, dije: ‘Bueno, de acá necesito salir, reconstruirme’. Es una persona súper sensible, compleja, con sus emociones y formas de pensar, inteligente”, cerró, dejando en claro que fue un proceso difícil pero necesario para su crecimiento personal.