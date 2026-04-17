La hija de Andrea del Boca reveló si la actriz planea regresar a Gran Hermano: "Tiene que..."

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Sobre su reemplazo con la actriz venezolana Grecia Colmenares, Anna fue cauta. "Bien, súper bien... a mí me encantan las actrices en la casa. Me parece que está buenísimo". Y sobre la chance de ingresar ella en algún momento, la hija de la icónica actriz argentina confesó que "se habló" el tema, y hasta deslizó que lo va a "pensar".

Fue allí que confió que después del Congelados que protagonizó cuando fue a retirar las pertenencias de su mamá, tras permanecer 10 minutos en la casa se dijo a ella misma "me quedo acá", admitiendo así sus ganas y predisposición para sumarse al reality en cualquier momento.

Asimismo, sobre las críticas que recibió por haber entrado a la casa con "cucaracha" -un auricular desde el que la producción le daba indicaciones-, una vez más Anna apeló a su sinceridad. "Y qué quieren que haga, háblenlo con los jefes de Telefe. Ellos me dijeron y yo dijé 'bárbaro'", se defendió.

Además, reveló que si la utilizó: "En un momento me estaba despidiendo, era mi despedida triunfal, y me dicen 'no, no, volvé a las habitaciones'.

Por último, sobre la presentación de su padre Ricardo Biasotti en el Senado apoyando un proyecto de ley sobre "falsas denuncias", Anna se mantuvo firme en su silencio. "Nada para decir, yo estoy muy tranquila. Yo necesito enfocarme en mí, y no me definen estas cosas", concluyó tranquila pero firme en su postura de no mantener ningún tipo de contacto con su progenitor.

Anna del Boca - captura Intrusos

Cómo fue la reaparición de Andrea del Boca tras su dramática salida de Gran Hermano

Tras una salida repentina que sacudió a los seguidores del programa, Andrea del Boca volvió a mostrarse en público luego de su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), ciclo del que tuvo que retirarse tras protagonizar un accidente dentro de la casa.

La actriz reapareció en redes sociales en un video que compartió Kennys Palacios, donde se los ve relajados, con buena sintonía entre ambos, mientras recrean con gestos la canción “El amor”, uno de los temas más representativos de su trayectoria artística.

Pero, más allá del clima distendido del clip, hubo un aspecto puntual que no pasó desapercibido entre los usuarios: una pequeña marca en el labio superior de Andrea del Boca, ubicada precisamente en el sector donde habría sufrido el golpe que desencadenó su salida del reality.

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Como era de esperarse, la publicación no tardó en multiplicarse y generar todo tipo de comentarios. No solo por la reaparición de la actriz, que era muy esperada por sus fanáticos, sino también por ese detalle físico que evidenciaría las consecuencias del accidente que vivió dentro del programa.

Junto al video, Kennys Palacios acompañó el posteo con un mensaje afectuoso que rápidamente se replicó en redes: “Lindo volver a verte Andrea del Boca”, escribió, dejando en claro la cercanía entre ambos y celebrando este regreso público.

De esta manera, con un contenido breve pero cargado de significado, Andrea del Boca volvió a ponerse en el centro de la escena tras un episodio que generó preocupación y despertó múltiples interrogantes entre los seguidores del reality, que siguieron de cerca cada novedad vinculada a su estado tras el incidente.