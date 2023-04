Denuncian a Nicolás Occhiato y Luzu tv por una millonaria estafa

Se dice que tenía vínculos con el mundo de la fama después del crecimiento exponencial de la empresa que funcionaba con un esquema Ponzi: se paga lo nuevo con plata a futuras excursiones, viajes hasta que de deja de hacer y se quedan con el dinero de los nuevos clientes.

Berra registra una importante deuda con AFIP y una pésima catalogación en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Una suma millonaria que le valió la ubicación en la categoría 4 por su “alto riesgo de insolvencia”. Tampoco pagó los últimos aportes patronales de sus empleados.

La relación con Nico Occhiato con la agencia es por medio de un familiar que trabajaba en la empresa, esta le facilitaba los viajes del influencer para cubrir eventos.

La emoción de Nico Occhiato tras recibir el Oro en los Martín Fierro Digital: "Vamos por más"

En la noche del sábado se realizó en Neuquén la entrega de los Martín Fierro Digital y Nico Occhiato, el creador de Luzu TV, se coronó como el gran ganador de la noche con el galardón de Oro.

"Mejor productor digital y mi primer Martín Fierro de Oro ¡Qué lindo todo lo que está pasando! no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que trabajan conmigo día a día. Es muy fácil producir con gente tan talentosa alrededor y con mis socios que me bancan en cada locura que se me ocurre, vamos por muchísimo más", escribió el productor en su cuenta de Instagram, muy emocionado.

Julieta Puente, conductora de Biri Biri por República Z, fue la influencer más votada por el público: “Usé las redes para motivar, y desde ese entonces todos los días de mi vida trabajo para eso. Este es el premio más lindo, el amor de la gente, hay mucho cardio para rato. Gracias a mi comunidad", dijo muy contenta al agradecer la mención.

Santi Maratea, por su parte, ganó como influencer del año: “Todo lo hacemos de a dos, trabajamos hace 10 años y no encontramos un punto en común más allá de la comunicación, las redes sociales y la ética de trabajo”, dijo agradeciéndole a su mánager.