Nico Occhiato explicó los polémicos motivos de por qué echó a Belu Lucius de Luzu TV

Al parecer, el problema era que los oyentes del programa Red Flag, que conducía con Grego Rossello junto a Agus Franzioni y Tuli Acosta, no la querían.

Nico Occhiato rompió el silencio y explicó por qué decidieron que no siga más, responsabilizando a Lucius. “Yo tomo la decisión final, pero no estoy detrás en cada paso de cada programa. La producción decidió desvincularla porque se iba todo enero y el programa necesitaba alguien que estuviera todo el mes para poder salir desde la costa”, dijo Nico.

“Repito, fue una decisión artística. Se lo contactó a su representante hace varios días. Yo hablé con ella y está todo bien, aparte habíamos arrancado hace poquito”,

Y, finalmente tiró la bomba: “Tanta falta hacía que el equipo tampoco termine de solidificarse”, sumó que Belu pidió vacaciones todo enero y ellos quieren seguir con la programación en la costa, por lo que decidieron desafectarla.

Se filtró un chat de Belu Lucius explicando por qué la echaron de la radio Luzu TV

Belu Lucius se había sumado como conductora al programa “Red Flag”, del canal Luzu TV, emisora de radio por streaming que pertenece a Nico Occhiato. Pero, en las últimas horas comunicó que se iba a un nuevo proyecto y se filtró un chat en el que contó que la echaron.

Consultada por qué ya no estaba más al aire, la Instagram contestó: “Me rajaron, me movieron como a una pieza de ajedrez”.

Belu compartía el ciclo con Grego Rossello, Agus Franzioni y Tuli Acosta, con la que no se llevaba muy bien y acusaban que maltrataba al aire.

La usuaria de las redes fue la que expuso todo el chat privado con Lucius en su cuenta de TikTok. “Me avisaron el día anterior”, reveló la hermana de Emily.

“Pensé que era por otros trabajos que tenías. Que triste, yo los miraba siempre”, le dijo la fan a Belu, a lo que ella contestó: “No todo lo que brilla es oro, ellos me hicieron decir que yo tenía otros proyectos”.

“Siempre dije que ahí estaba genial y que Red Flag era mi cable a tierra”, indicó la morocha que estaba contenta, pero al parecer el resto no con ella.