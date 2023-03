Nati Jota habló, de manera incómoda, de las duras declaraciones de Nico Occhiato en su contra: "Quizás..."

"No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta", dijo Nico en Nadie Dice Nada, con tono firme y contundente.

Pese a que la sospecha de que se trataba de una picante humorada, sus dichos fueron noticia y Nati Jota habló, de manera incómoda, en Socios del espectáculo (El Trece).

"Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí", dijo.

Por último, contó: "Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico. 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada".

Nati Jota anunció su renuncia al programa de Nico Occhiato y explicó los motivos al aire

Tras conocerse la noticia de una importante renuncia en el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, finalmente fue la propia Nati Jota quien contó al aire las razones por las que no seguirá en el ciclo.

La influencer, que será reemplazada por Momi Giardina, confirmó que no seguirá trabajando en Nadie dice Nada junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, y explicó ella misma los motivos de su decisión.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada! Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, indicó al aire Nati Jota ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir", amplió Nati Jota.

"Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, fundamentó la influencer.

Y explicó por qué tomó este camino: “Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado".

"Es un salto a no sé donde. Como Nico dijo el otro día, ya no somos esa generación que se queda 20 años en el mismo lugar, tenemos inquietudes”, cerró la influencer, dejando en claro que no tiene otra propuesta laboral.