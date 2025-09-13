Se conocieron imágenes del auto que chocó a Thiago Medina y por el que permanece grave en terapia intensiva

"Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba", ampliaron dando así a conocer la identidad del otro protagonista del brutal accidente.

Asimismo, explicaron que a raíz del choque inmediatamente se llamó el 911, quienes llegaron al lugar y determinaron la gravedad del siniestro. "Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo", señalaron.

De esta manera, luego de confirmar la operación de urgencia de Thiago, la extirpación del bazo por lo comprometido del órgano y el fuerte golpe en la zona costal, remarcaron el estado reservado de la expareja de Daniela Celis.

"Sí se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas", concluyeron junto a Fabián Rubino, el periodista de A24 desde el móvil en la puerta del hospital, mientras pusieron en pantalla la impactante imagen del automóvil que dejó a Thiago Medina terapia intensiva luchando por su vida.

El auto que chocó a Thiago Medina - captura A24

Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

En la noche del viernes se conoció la noticia de que Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente mientras circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde los médicos decidieron operarlo inmediatamente por la gravedad de sus lesiones.

Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, se acercó rápidamente al centro de salud para acompañarlo y fue ella misma quien se encargó de dar a conocer detalles sobre el estado del joven. A través de sus redes sociales, la influencer informó cerca de la medianoche que Medina estaba siendo ingresado a quirófano, lo que generó una gran preocupación entre familiares, allegados y seguidores.

Ya durante la mañana del sábado, Daniela volvió a utilizar sus historias de Instagram para actualizar la información. “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y permanece en terapia intensiva, completamente sedado”, señaló, intentando llevar tranquilidad ante la enorme cantidad de mensajes que recibía de amigos, colegas y periodistas.

IG Daniela Celis - estado de salud de Thiago Medina tras operción

La ex Gran Hermano también precisó algunos detalles médicos que reflejan la seriedad de la situación: “Tiene lesiones en la zona torácica y le tuvieron que extirpar el bazo”, explicó con visible angustia. A la vez, remarcó que todavía resta esperar la evolución de su expareja: “Estamos aguardando un parte médico más completo. Su estado es delicado y lo evaluamos hora tras hora”.

En el cierre de su mensaje, Celis pidió respeto y comprensión en este momento difícil, tanto para ella como para la familia de Medina. “Toda la luz es bienvenida. Gracias de corazón”, concluyó, dejando en claro la incertidumbre y preocupación que atraviesa por la salud del padre de Laia y Aimé.