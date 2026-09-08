Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 34 + 8 × 27 - 6 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 27 = 216 | 6 × 5 = 30

La expresión queda así: 34 + 216 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 216 = 250 |

250 - 30 = 220 |

220 + 35 = (?)

Resultado final: 255

El error más común en este tipo de cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este juego es una forma rápida y entretenida de entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental.