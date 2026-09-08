Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 8 × (14 + 13) - 6 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 8 × (14 + 13) - 6 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 13 = 27
La expresión queda así: 34 + 8 × 27 - 6 × 5 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 27 = 216 | 6 × 5 = 30
La expresión queda así: 34 + 216 - 30 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 216 = 250 |
250 - 30 = 220 |
220 + 35 = (?)
El error más común en este tipo de cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este juego es una forma rápida y entretenida de entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental.