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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 8 × (14 + 13) - 6 × 5 + 35.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 34 + 8 × 27 - 6 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 27 = 216 | 6 × 5 = 30

La expresión queda así: 34 + 216 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 216 = 250 |

250 - 30 = 220 |

220 + 35 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: mirar bien los signos antes de seguir leyendo

Resultado final: 255

El error más común en este tipo de cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este juego es una forma rápida y entretenida de entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental.

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