Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 21 × 8 - 49 ÷ 7 + 15 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 8 = 168 | 49 ÷ 7 = 7 | 15 × 2 = 30

La expresión queda así: 168 - 7 + 30

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

168 - 7 = 161 |

161 + 30 = (?)

Resultado final: 191

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento rápido: obliga a concentrarse, ordenar la información y sostener la memoria de trabajo mientras se avanza paso a paso.