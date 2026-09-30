Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 49 ÷ 7 + (10 + 5) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 49 ÷ 7 + (10 + 5) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 5 = 15
La expresión queda así: 21 × 8 - 49 ÷ 7 + 15 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
21 × 8 = 168 | 49 ÷ 7 = 7 | 15 × 2 = 30
La expresión queda así: 168 - 7 + 30
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
168 - 7 = 161 |
161 + 30 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento rápido: obliga a concentrarse, ordenar la información y sostener la memoria de trabajo mientras se avanza paso a paso.