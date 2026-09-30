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Desafío PEMDAS

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 49 ÷ 7 + (10 + 5) × 2.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 21 × 8 - 49 ÷ 7 + 15 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 8 = 168 | 49 ÷ 7 = 7 | 15 × 2 = 30

La expresión queda así: 168 - 7 + 30

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

168 - 7 = 161 |

161 + 30 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo para resolver antes de ver la solución

Resultado final: 191

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento rápido: obliga a concentrarse, ordenar la información y sostener la memoria de trabajo mientras se avanza paso a paso.

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