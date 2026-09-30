A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIGUE EN OBSERVACIÓN

Expusieron cuál es la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras ser internado y embargado

Mientras Daniel Osvaldo permanece internado y trascendió un embargo, en LAM aseguraron que no estaría en bancarrota como se dijo, y su familia salió a desmentir varias versiones que circularon sobre su estado.

30 sept 2026, 14:05
Expusieron cuál es la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras ser internado y embargado

Expusieron cuál es la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras ser internado y embargado

Expusieron cuál es la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras ser internado y embargado

Expusieron cuál es la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras ser internado y embargado

En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, surgieron versiones sobre su situación económica y en LAM (América TV) se revelaron datos sobre los bienes que tendría el exfutbolista. Ángel de Brito explicó que, si bien llamó la atención la venta de su vivienda, Osvaldo no estaría en quiebra como se había dicho. "A muchos les llamó la atención la venta de la casa, y me dicen que él no está en bancarrota", aseguró el conductor.

De Brito sumó otro dato: "Me dijeron que tiene ocho departamentos, pero son cosas que habría dicho él ahí en el hospital". Además, se refirió a los trascendidos de que no tendría prepaga y remarcó que llamó la atención su paso por hospitales públicos: "Puede ir, pero pasó por tres".

Leé también

La familia de Daniel Osvaldo desmintió versiones sobre su salud y lanzó un fuerte pedido: "Sufriendo"

la familia de daniel osvaldo desmintio versiones sobre su salud y lanzo un fuerte pedido: sufriendo

Frente a la ola de versiones, la familia de Daniel Osvaldo emitió un mensaje para llevar tranquilidad y desmentir varias informaciones que circularon, según leyó De Brito en el programa. Aclararon que el exjugador no llegó en situación de indigencia ni fue internado en estado grave, sino que "Ingresó como cualquier persona tras varios días de malestar y falta de apetito".

También negaron que le hayan extirpado parte del pulmón, que tenga complicaciones en las piernas o que su cuadro esté relacionado con consumo de sustancias. Además, desmintieron que Osvaldo esté alquilando.

Actualmente, Daniel Osvaldo permanece internado en terapia por un derrame pleural y su entorno agradeció la atención médica recibida. Mientras tanto, su familia pidió cautela y respeto ante la difusión de información no chequeada.

Qué es un derrame pleural, el cuadro que afecta a Daniel Osvaldo

El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la pared interna del tórax. Cuando ese líquido se acumula en exceso, puede impedir la expansión normal del pulmón y provocar síntomas como dolor al respirar o falta de aire, por lo que en muchos casos se requiere un drenaje para reducir la presión y facilitar la recuperación del paciente.

En el caso de Daniel Osvaldo, los médicos lo monitorean de cerca porque hay un proceso infeccioso asociado al derrame pleural.

La internación en terapia intensiva responde a la necesidad de controlar de cerca su evolución, pero no significa que esté atravesando alguna de las complicaciones graves que pueden presentarse en otros pacientes con este diagnóstico.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniel Osvaldo

Lo más visto