Expusieron cuál es la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras ser internado y embargado

Actualmente, Daniel Osvaldo permanece internado en terapia por un derrame pleural y su entorno agradeció la atención médica recibida. Mientras tanto, su familia pidió cautela y respeto ante la difusión de información no chequeada.

Qué es un derrame pleural, el cuadro que afecta a Daniel Osvaldo

El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la pared interna del tórax. Cuando ese líquido se acumula en exceso, puede impedir la expansión normal del pulmón y provocar síntomas como dolor al respirar o falta de aire, por lo que en muchos casos se requiere un drenaje para reducir la presión y facilitar la recuperación del paciente.

En el caso de Daniel Osvaldo, los médicos lo monitorean de cerca porque hay un proceso infeccioso asociado al derrame pleural.

La internación en terapia intensiva responde a la necesidad de controlar de cerca su evolución, pero no significa que esté atravesando alguna de las complicaciones graves que pueden presentarse en otros pacientes con este diagnóstico.