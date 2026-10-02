El ácido palito de Wanda Nara para Maxi López y Mauro Icardi desde MasterChef: "No me había enterado"

Ese comentario sirvió de puntapié para que la conductora sorprendiera on una picante frase sobre su historia personal y que involucra sus anteriores relaciones con Maxi López primero y luego con Mauro Icardi.

“Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años eso”, lanzó Wanda con ironía sin entrar en más detalles.

A lo que Julieta Poggio dejó en claro: “Igual yo no sueño con casarme, me gustaría casarme de mentira, ponerme un vestido, ir a la playa, hacer una fiesta. No siento que un papel defina nada”.

“¿Pero seguirías con esto del open?”, consultó la conductora, a lo que la ex GH aseguró qué es lo que más disfruta: “Por ahora sí, me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí. Acá no chapé a nadie todavía, igual hay chicas más lindas que chicos”.

Maxi López arremetió contra Wanda Nara tras su acusación en MasterChef Celebrity

Maxi López reaccionó a los dichos de Wanda Nara sobre una vieja polémica en MasterChef Celebrity y respondió con una irónica frase que generó risas.

La conductora volvió a involucrar a su exmarido en una anécdota que rápidamente quedó instalada como uno de los momentos más comentados.

El año pasado, mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaba mal de mí”, contó Wanda desde MasterChef Celebrity en el regreso del reality al aire.

Cuando el exfutbolista se enteró de esos dichos, decidió responder con el particular sentido del humor que suele mostrar cada vez que aparece en escena una nueva declaración de Wanda Nara. "¿Todavía le creemos a Wanda?", lanzó el exfutbolista en Cortá por Lozano (Telefe).

Y cerró adelantando lo que se viene en pantalla: “Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”.