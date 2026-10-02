El ácido palito de Wanda Nara para Maxi López y Mauro Icardi desde MasterChef: "No me había enterado"

Wanda Nara aprovechó un momento del aire de MasterChef Celebrity para dejar picando un comentario picante que estaría dirigido a sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi.
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En una charla con Julieta Poggio, Wanda Nara aprovechó para dejar un picante comentario que estaría dirigido a sus ex, Maxi López y Mauro Icardi.
Wanda Nara aprovechó un momento del aire de MasterChef Celebrity para dejar picando un comentario picante que estaría dirigido a sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi.
La conductora del reality gastronómico de Telefe indagó sobre el presente sentimental de Julieta Poggio y la respuesta de la ex Gran Hermano derivó en un recuerdo de su pasado.
“Estoy de novia hace dos años. Relación abierta”, le confió la participante a Wanda Nara en referencia a su actual noviazgo con Fabrizio Maida, con quien desde un comienzo acordó un vínculo abierto.
“Pero cuando se casan, ¿se corta?”, preguntó la conductora sobre las condiciones del pacto de Julieta Poggio con su pareja. Y la participante explicó: “Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta y ellos tienen casamiento abierto”.
Ese comentario sirvió de puntapié para que la conductora sorprendiera on una picante frase sobre su historia personal y que involucra sus anteriores relaciones con Maxi López primero y luego con Mauro Icardi.
“Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años eso”, lanzó Wanda con ironía sin entrar en más detalles.
A lo que Julieta Poggio dejó en claro: “Igual yo no sueño con casarme, me gustaría casarme de mentira, ponerme un vestido, ir a la playa, hacer una fiesta. No siento que un papel defina nada”.
“¿Pero seguirías con esto del open?”, consultó la conductora, a lo que la ex GH aseguró qué es lo que más disfruta: “Por ahora sí, me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí. Acá no chapé a nadie todavía, igual hay chicas más lindas que chicos”.
Maxi López reaccionó a los dichos de Wanda Nara sobre una vieja polémica en MasterChef Celebrity y respondió con una irónica frase que generó risas.
La conductora volvió a involucrar a su exmarido en una anécdota que rápidamente quedó instalada como uno de los momentos más comentados.
El año pasado, mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaba mal de mí”, contó Wanda desde MasterChef Celebrity en el regreso del reality al aire.
Cuando el exfutbolista se enteró de esos dichos, decidió responder con el particular sentido del humor que suele mostrar cada vez que aparece en escena una nueva declaración de Wanda Nara. "¿Todavía le creemos a Wanda?", lanzó el exfutbolista en Cortá por Lozano (Telefe).
Y cerró adelantando lo que se viene en pantalla: “Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”.