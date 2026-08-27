Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 6 + 18 + 7 - (10 + 7) + 22.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 6 + 18 + 7 - (10 + 7) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 21 × 6 + 18 + 7 - 17 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 6 = 126
La expresión queda así: 126 + 18 + 7 - 17 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
126 + 18 = 144 |
144 + 7 = 151 |
151 - 17 = 134 |
134 + 22 = (?)
La expresión queda así: 156
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En esta clase de reto, el apuro puede llevar a mezclar prioridades y cambiar todo el resultado. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.