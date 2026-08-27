En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 6 + 18 + 7 - (10 + 7) + 22.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 21 × 6 + 18 + 7 - 17 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 6 = 126

La expresión queda así: 126 + 18 + 7 - 17 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 18 = 144 |

144 + 7 = 151 |

151 - 17 = 134 |

134 + 22 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los signos

La expresión queda así: 156

Resultado final: 156

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En esta clase de reto, el apuro puede llevar a mezclar prioridades y cambiar todo el resultado. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?
Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar