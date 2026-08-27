Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 21 × 6 + 18 + 7 - 17 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 6 = 126

La expresión queda así: 126 + 18 + 7 - 17 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 18 = 144 |

144 + 7 = 151 |

151 - 17 = 134 |

134 + 22 = (?)

La expresión queda así: 156

Resultado final: 156

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En esta clase de reto, el apuro puede llevar a mezclar prioridades y cambiar todo el resultado. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.