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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 5 × (16 + 5) - 45.

Leé también Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 7² + 5 × 21 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 5 × 21 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 21 = 105

La expresión queda así: 49 + 105 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 105 = 154 |

154 - 45 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes para resolver sin perder los signos

Resultado final: 109

El error más común en este tipo de problema es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis, la potencia y la multiplicación. Por eso, estos juegos son una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que pueden cambiar por completo una cuenta.

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