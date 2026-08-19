Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 5 × (16 + 5) - 45.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 5 × (16 + 5) - 45.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 5 = 21
La expresión queda así: 7² + 5 × 21 - 45
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
7² = 49
La expresión queda así: 49 + 5 × 21 - 45
Luego se resuelve la multiplicación restante.
5 × 21 = 105
La expresión queda así: 49 + 105 - 45
Se termina operando de izquierda a derecha.
49 + 105 = 154 |
154 - 45 = (?)
El error más común en este tipo de problema es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis, la potencia y la multiplicación. Por eso, estos juegos son una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que pueden cambiar por completo una cuenta.