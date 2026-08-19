Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 7² + 5 × 21 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 5 × 21 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 21 = 105

La expresión queda así: 49 + 105 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 105 = 154 |

154 - 45 = (?)

Resultado final: 109

El error más común en este tipo de problema es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis, la potencia y la multiplicación. Por eso, estos juegos son una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que pueden cambiar por completo una cuenta.