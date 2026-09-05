La Joaqui fue vista muy cerca de un famoso tras separarse de Luck Ra y estallaron los rumores de romance: la foto

“Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”, aseguró la panelista.

De acuerdo con su relato, ambos artistas recorrieron el predio porteño que anteriormente funcionaba como zoológico mientras La Joaqui caminaba junto a sus dos hijas. La presencia de la pareja de artistas también llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Incluso, una seguidora que logró reconocerlos se acercó para pedirles una fotografía.

Durante la caminata, el vínculo entre ellos habría sido cordial. Según la descripción de la salida, Tiago PZK llevaba una chaqueta oscura, mientras que La Joaqui optó por un conjunto deportivo blanco.

Pero hubo otro detalle que alimentó todavía más las versiones. Al pasar por un puesto de souvenirs, Tiago PZK habría tenido un particular gesto con la cantante. “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”, relató Pochi.

El obsequio cobró especial relevancia por un chiste que circula en redes sociales relacionado con Luck Ra, expareja de La Joaqui, a quien suelen comparar con el personaje del burro de la película Shrek.

Ante las dudas de sus compañeros, Frisciotti aseguró que tenía material para respaldar lo que estaba contando. “Obvio que tengo pruebas. Una seguidora les sacó una foto y dijo que se los vio re copados juntos. Me gusta esta relación”, sostuvo.

La panelista también explicó que inicialmente había considerado que entre La Joaqui y Tiago PZK solamente existía una amistad, especialmente porque ambos comparten una relación profesional y ya habían interpretado canciones juntos.

Sin embargo, contó que las versiones comenzaron a tomar otra fuerza con el paso de los días. “Yo dije ‘son amigos’, pero en redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó”, concluyó apostando a este nuevo amor para La Joaqui.

Cuáles fueron los motivos de la separación de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra confirmaron a fines de julio de 2026 el final de su relación de casi dos años con un comunicado en redes, pero detrás del “adiós con amor” hubo un quiebre por proyectos de vida opuestos. Según revelaron varios programas de televisión, la cantante quería casarse y formar familia, mientras que el cordobés no se veía en ese plan a corto plazo.

El punto de ruptura llegó durante un viaje a Madrid, que La Joaqui soñaba como el escenario de un pedido de matrimonio. En cambio, según contó Yanina Latorre tras hablar con ella, en el cuarto día él le propuso separarse. Fuentes cercanas aseguraron que la sensación de “asfixia” por una dinámica muy intensa —incluido que ella comprara una casa en la esquina de la de él en San Isidro— fue clave para que Luck Ra pusiera un freno.

Aunque circularon fuertes rumores de infidelidad en España y luego con su ex Guille Giles, ambos negaron que haya habido terceros en la relación. Asimismo, La Joaqui explicó que lo bloqueó en las redes sociales solo para poder hacer el duelo, y pidió que no atacaran a nadie.