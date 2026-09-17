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Cambio de ANSES: cómo es la nueva forma de cobrar el 20% retenido de la AUH

Un cruce automático de datos entre Salud, Educación y la ANSES permitirá liberar el saldo retenido mensualmente a las familias sin necesidad de pedir turnos ni presentar formularios. Cómo se acreditarán las vacunas y la escolaridad, y qué pasa si no figuran los registros.

La nueva forma de cobrar el 20% de la AUH que aprobó el Gobierno para los beneficiarios de ANSES

La nueva forma de cobrar el 20% de la AUH que aprobó el Gobierno para los beneficiarios de ANSES

El Ministerio de Capital Humano oficializó un cambio clave en la validación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir de esta medida, los beneficiarios ya no deberán acudir a las oficinas de ANSES para cobrar el saldo retenido a lo largo del año.

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El nuevo mecanismo conecta directamente los sistemas de ANSES con las bases de información de Salud y Educación para verificar los requisitos de los menores de 5 a 17 años:

  • Educación: Notifica de forma automática la asistencia escolar y la condición de alumno regular.

  • Salud: Acredita el cumplimiento de las revisiones médicas y la aplicación de las vacunas obligatorias.

  • Liquidación automática: Al recibir los datos, ANSES libera sin intermediación el 20% retenido. Este monto equivale a $31.327 mensuales por hijo ($375.924 acumulados al año), completando la prestación total de $156.634.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 508/2026, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial.

¿Qué hacer si los datos no se cargan correctamente?

Si surgen inconsistencias, falta de información en los registros o demoras del sistema, el trámite presencial sigue vigente como alternativa de respaldo. Los titulares podrán presentar la Libreta en formato papel ante ANSES para certificar los controles requeridos.

Requisitos para cobrar el retenido

Para percibir la liquidación acumulada, las exigencias legales se mantienen sin cambios:

  • Escolaridad al día en entidades reconocidas (de 5 a 17 años).

  • Esquema de vacunación obligatorio completo.

  • Chequeos de salud periódicos acreditados.

¿Cuándo se cobran los haberes de la AUH de ANSES en octubre de 2026?

El esquema de depósitos del 80% directo en mano ($125.307 por hijo) junto con el saldo de la Tarjeta Alimentar se realizará en las siguientes fechas según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • Nuevo sistema de cobro: El Gobierno implementó un cruce de datos automático entre Salud, Educación y ANSES para liberar el 20% retenido de la AUH sin trámites.
  • Validación digital: La acreditación de vacunas y escolaridad se verificará automáticamente, agilizando el cobro del saldo retenido mensualmente.
  • Alternativa: En caso de datos inconsistentes, los beneficiarios podrán presentar la Libreta AUH en formato papel ante ANSES para certificar los requisitos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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