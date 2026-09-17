Cambio de ANSES: cómo es la nueva forma de cobrar el 20% retenido de la AUH

Requisitos para cobrar el retenido
Para percibir la liquidación acumulada, las exigencias legales se mantienen sin cambios:
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Escolaridad al día en entidades reconocidas (de 5 a 17 años).
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Esquema de vacunación obligatorio completo.
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Chequeos de salud periódicos acreditados.
¿Cuándo se cobran los haberes de la AUH de ANSES en octubre de 2026?
El esquema de depósitos del 80% directo en mano ($125.307 por hijo) junto con el saldo de la Tarjeta Alimentar se realizará en las siguientes fechas según la terminación del DNI:
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DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre
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DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre
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DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre
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DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre
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DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre
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DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre
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DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre
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DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre
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DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre
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DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre